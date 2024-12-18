台南某私幼疑虐童7人受害 涉案女教保員解僱

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（中央社記者張榮祥台南18日電）台南市永康區某私立幼兒園疑似虐童，市府教育局初步調查7名幼童受害，涉案黃姓女教保員已被解僱。

中國國民黨籍台南市議員林燕祝今天揭露永康區某私立幼兒園疑似虐童，1名雙胞胎女童無故被打頭，打得人仰馬翻，重摔在床，雙胞胎男童被強灌食，另有其他幼兒也被打頭。

這家私立幼兒園疑似虐童事件12月上旬傳出後，家長隨即投訴；更有家長說，教育局調查通知後，才知自己小孩在幼兒園受虐。

教育局告訴中央社記者，此幼兒園有7名幼童疑似受虐，園方得知後，立刻解僱涉案黃姓女教保員，疑受虐雙胞胎也已離園，全案仍在調查中。

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教育局發布新聞稿指出，全案已啟動調查，並外聘3名學者專家組成調查小組，行為人雖遭幼兒園解僱，但教育局仍將依教保相關人員違法事件調查處理辦法，由委員訪談相關人員及做成調查報告，後續再移送認定委員會審議。

教育局表示，委員會若認定行為人有情節重大不當管教，最重將裁處新台幣60萬元、終身不得在教保服務機構任教，並公告行為人姓名、負責人姓名及教保服務機構名稱，對幼兒園也將依法從重究責行政管理疏失。家長若欲提出司法告訴，市府將提供法律諮詢。（編輯：謝雅竹）1131218