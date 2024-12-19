組國際觀光隊 高雄搶攻東南亞、東北亞市場

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（中央社記者林巧璉高雄19日電）高雄市觀光局拓展國際旅遊市場，與高雄觀光產業共組國際觀光隊，前往馬來西亞、新加坡、泰國、韓國、越南等國參展，盼帶動國際旅客至高雄旅遊。

觀光局近2年與觀光產業共組高雄國際觀光隊，團隊至東北亞、東南亞國家舉辦觀光推介會、B2B商談會或參加旅展，觀光局長高閔琳表示，今年1至10月日本在高雄住宿旅客約有16萬人，較去年同期成長約4成；韓國人約有12萬人，增加約5成。

觀光局今天發布新聞稿表示，除出國參展外，今年5月舉辦的「第15屆台日觀光高峰論壇」，獲得海外觀光業者一致好評，整體國際觀光行銷成果豐碩。

高閔琳說，港澳與東南亞新、馬、菲等國旅客訪高雄人數，平均成長3成，並促成高雄直飛新加坡、吉隆坡、曼谷、沙巴（亞庇）、富國島等航線復飛或增班。

觀光局說明，持續與各國觀光、航空、旅館等跨國產業攜手合作，近期迎來香港、馬來西亞、新加坡、韓國及越南等國的踩線團造訪高雄。此外，也與VietnamPlus、VnExpress、胡志明市電視台（HTV）、河內廣播電視台等媒體合作行銷高雄國際觀光。

越旅集團董事兼行銷總監Nguyen Nguyet Van Khanh表示，高雄結合傳統與現代，兼具文化、美食與濱海風情，是越南旅客的理想目的地。將強化台灣旅遊產品的開發，預計2025年帶來更多越南旅客造訪高雄。

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越南航空集團客運主管Doan Thi Ngoc Anh也說，這次踩線行程帶來越南的旅遊業者、協會及媒體，希望可以多多認識高雄。近期，越南航空也努力恢復和開通新航班，每天都有許多航班飛往高雄和台北。

觀光局進一步指出，此次踩線行程深入探索高雄的亞洲新灣區、駁二藝術特區、高雄港旅中心等知名景點，深入走訪亞洲新灣區及了解郵輪作業，也前往東高雄美濃、六龜、寶來等地，體驗溫泉與美景。（編輯：謝雅竹）1131219