抗議濫權立委集會遊行 北市警規劃立院旁交管措施

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（中央社記者劉建邦台北19日電）台北市警方表示，立法院旁的濟南路1段今晚有「抗議濫權立委」集會遊行，晚間6時起管制青島東路等路段；20日上午，主辦單位將在濟南路1段舉辦集會，屆期將管制交通。

台北市警察局中正一分局透過新聞資料指出，中正區濟南路1段分別於19日下午5時至晚上10時，及20日上午8時至晚上22時，申准舉辦2場集會遊行活動。

警方表示，今天舉辦的「抗議濫權立委」集會遊行，從下午5時30分起，主辦團體在濟南路1段集會，中山南路（不含）至林森南路（不含）間的濟南路一段往西全線車道，管制車輛通行，視交通狀況提早或延後管制。

警方說，基於考量集會遊行安全維護，19日晚上6時30分起，擴大管制青島東路（中山南路至林森南路）、鎮江街（忠孝東路至濟南路）雙向全線。

警方表示，19日遊行路線由晚上7時出發，在濟南路1段集合，右轉中山南路東側慢車道，忠孝西路口迴轉中山南路西側慢車道，左轉濟南路1段，直行立法院群賢樓前集會後解散。

至於20日「抗議濫權立委」集會活動，警方指出，從20日上午6時起，中山南路（不含）至林森南路（不含）間的濟南路1段東、西雙向全線車道，管制車輛通行，並視交通狀況提早或延後管制。

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警方說，基於集會活動安全維護考量，將視狀況擴大管制青島東路（中山南路至林森南路）、鎮江街（忠孝東路至濟南路）雙向全線及中山南路東側慢車道等。

警方表示，此次集會活動期間行經管制區域內各路線公車，由台北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛，為維護活動交通秩序與安全，將彈性管制集會現場及遊行沿線路段，並視現場狀況及人數擴大周邊交通管制範圍。（編輯：蕭博文）1131219