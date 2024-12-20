新北抽檢行動電源部分不合格 籲選購商檢標示產品

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（中央社記者黃旭昇、趙敏雅新北20日電）新北消保官今天表示，行動電源作為耶誕交換禮物時，宜選購有商品檢驗標識，以降低過熱、爆炸等安全風險。學者則建議，選購快速充電器時，要搭配適合線材以發揮效能。

新北市府消費者保護官室今天開記者會，公布抽驗市售行動電源結果。消保官陳思純表示，於網路購買7件行動電源，委託SGS集團台灣檢驗科技公司，檢測電池的溫升測試安全性，結果全數通過。

她表示，7件產品有3件賣家雖於銷售網頁標示經濟部標準檢驗局BSMI認證字號，但在商品本體卻未標示，恐有冒用BSMI字號逃避檢驗的情形，已移請中央查處。

依消保官公布資料，7個行動電源有5個是中國大陸生產，有1個為台灣生產，另1個並未標示生產國。有5件商品沒有繁體中文標示、漏標商品型號、規格、國外製造商名稱等，也移請查處及輔導改正。

消保官室主任王治宇說，近來頻傳行動電源膨脹、過熱或爆炸等意外，此次檢驗僅針對溫升測試，產品仍有其他許多項目須通過檢測，建議選購作為耶誕交換禮物時，宜注意貼有商品檢驗標識產品，以降低安全風險。

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他說，使用時應依照商品使用說明書或注意事項，避免碰撞或摔落，若故障應送至廠商指定之維修站維修，切勿自行更換零件或拆解修理。

國立台灣科技大學人工智慧跨域科技研究所助理教授羅一峰，記者會接受中央社記者訪問表示，若行動裝置選購快速充電器，會根據裝置要求，控制充電器端的回授電阻比例，使用匹配的快速充電線，才能發揮最大效益。（編輯：林恕暉）1131220