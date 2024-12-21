新北永和國中與新和國小聯演 適性發展分享絲竹

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（中央社記者黃旭昇新北21日電）新北市永和國中與新和國小國樂團昨於永和國父紀念館發表成果；教育局表示，學生面對困難與人生課題，音樂是最好的陪伴；盼透過多元教育，讓孩子適性發展，找到學習的熱情。

永和國中國樂團20日與新和國小國樂團，共同發表成果；包括新和國小擊鼓隊、家長會組成的太鼓隊一起助興，教育局長張明文親自與兩校學生一起演奏二胡「陪我看日出」曲目。

主辦的永和國中校長陳玉芬今天透過新聞稿表示，永和國中國樂團創立於民國84年，學生利用假日練習，在全國競賽奪得許多佳績；新和國小國樂團很多孩子畢業後，到永和國中就讀並參加國樂團，促成這次聯演。

永和國中與新和國小在今年全市音樂比賽都獲得絲竹室內樂優等成績。新和國小校長李正琳感謝國中小學生攜手前進，分享交流學習音樂的樂趣與成就。

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張明文說，音樂是給孩子最好的禮物，可以陪伴一生。他親自參與演奏，就是表達對音樂教育的重視。市府也提供資源給相對弱勢的孩子學習，減輕家庭經濟負擔，在家長的陪伴下，讓愛延續。

新和國小6年級學生陳以恩主要負責大鼓、立鼓、吊鈸，連續3年參加打擊與絲竹樂團體賽都獲優等，他表示，透過練習並演出，彼此培養出革命情感，因此也愛上打擊樂。（編輯：龍柏安）1131221