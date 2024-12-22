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冬至為英熙娃娃酒測 高雄警錯位攝影防酒駕迴響大

2024/12/22 16:15（12/22 16:26 更新）
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高雄市警察局鹽埕分局臉書粉專21日宣傳「冬至勿酒駕」，內文附上一張員警持酒測器錯位對準韓國影集「魷魚遊戲」巨型英熙娃娃嘴巴照片。（圖取自facebook.com/police.kcyc）
高雄市警察局鹽埕分局臉書粉專21日宣傳「冬至勿酒駕」，內文附上一張員警持酒測器錯位對準韓國影集「魷魚遊戲」巨型英熙娃娃嘴巴照片。（圖取自facebook.com/police.kcyc）
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（中央社記者張已亷高雄22日電）高雄市警察局鹽埕分局臉書粉專21日宣傳「冬至勿酒駕」，內文附上一張員警持酒測器錯位對準韓國影集「魷魚遊戲」巨型英熙娃娃嘴巴照片，吸引萬名網友按讚、千人分享，直呼「有創意」。

韓國影集「魷魚遊戲2」台灣宣傳活動在高雄，巨型「英熙娃娃」現身高雄港吸引民眾朝聖，高雄流行音樂中心21日舉辦萬人粉紅派對，10分鐘無人機大秀讓參與民眾驚呼連連。

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高雄市警察局鹽埕分局臉書（Facebook）粉絲專頁「鹽埕警－駁二驛站」21日發揮創意、搭上影集熱潮，以錯位方式拍攝，由員警持酒測器將吹嘴與港內巨型「英熙娃娃」嘴巴對上，產生員警替英熙酒測畫面，宣導冬至天冷小酌勿酒駕，貼文獲萬名網友按讚、千人分享。

發想人為鹽埕分局行政組警員林信樺，照片中持酒測器為五福四路所員警。林信樺表示，恰逢活動，就思考如何與警方宣導連結，「當時想破頭，發現英熙是人型娃娃，就突發奇想請員警持酒測器錯位，沒想到效果這麼好」，不僅成功宣導勿酒駕，也讓鹽埕分局臉書粉絲專頁貼文獲得極高按讚數。（編輯：陳仁華）1131222

韓國影集「魷魚遊戲」第2季台灣宣傳活動在高雄，巨型「英熙娃娃」現身高雄港引人潮，高雄市警察局鹽埕分局也搭上熱潮，21日在臉書貼文宣傳勿酒駕時，特別附上員警持酒測器借位幫英熙娃娃酒測畫面，引發熱烈迴響。（高雄市政府警察局鹽埕分局提供）中央社記者張已亷傳真 113年12月22日
韓國影集「魷魚遊戲」第2季台灣宣傳活動在高雄，巨型「英熙娃娃」現身高雄港引人潮，高雄市警察局鹽埕分局也搭上熱潮，21日在臉書貼文宣傳勿酒駕時，特別附上員警持酒測器借位幫英熙娃娃酒測畫面，引發熱烈迴響。（高雄市政府警察局鹽埕分局提供）中央社記者張已亷傳真 113年12月22日
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