國1五股交流道新增北出匝道 新北盼銜接台65

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（中央社記者王鴻國新北23日電）新北市長侯友宜今天視察國道1號五股交流道增設北入、北出匝道改善工程表示，為有效紓解交通，隨著塭仔圳重劃開發，建議北出匝道工程預留介面，以利未來能直接銜接台65。

侯友宜今天在國民黨立委洪孟楷、市議員陳明義等人陪同下，視察「國道1號五股交流道增設北入、北出匝道改善工程」，了解工程進度及施工期間交通維持計畫執行情形。

高速公路局簡報指出，目前正進行新五路自楓江路至中港西路拓寬工程、既有北出匝道外側增設北出高架匝道跨越楓江路下地接新五路、台65線往高速公路方向新增匝道跨越楓江路銜接北入匝道、五股交流道北出往台64匝道拓寬改善工程及國道1號北上泰山轉接道至五股交流道交織改善工程。

高公局表示，整體工程於116年10月如期完工，由於北出匝道工程進度超前，高公局預估可望提前開放通車。侯友宜聽完簡報後要求要求新北市交通局嚴格把關施工交維，將交通衝擊降到最低。

陳明義認為北出匝道高架過楓江路後下地，紓解車流有限，只是把車流導向下一段道路，建議匝道直接銜接台65快速道路。

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侯友宜當場指示交通局和高公局等單位協調，希望能先預留北出匝道銜接台65的介面，以利塭仔圳重劃區開發後，可利用台65新增新莊二南下出口匝道，以滿足前往塭仔圳的需求。

侯友宜接受媒體聯訪時表示，塭仔圳開發後，會帶動更多的人潮進來，地區的交通應先做好因應的準備，因此，針對北出匝道如何銜接到台65的介面，以及從台65新增匝道、周邊交通系統，都要再做詳細的檢討，希望工程能順利在116年10月完工通車。（編輯：張銘坤）1131223

新北市長侯友宜（前）23日視察國道1號五股交流道增設北入、北出匝道改善工程，了解工程進度及施工期間交通維持計畫執行情形，並要求交通局嚴格把關施工交維，將交通衝擊降到最低。中央社記者王鴻國攝 113年12月23日