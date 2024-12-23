新北磺港航道淤積漁船擱淺 船長：清淤一半做白工

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺新北23日電）1艘漁船今天從新北市磺港漁港出港時，因航道淤積導致擱淺，現正等待漲潮試圖脫困。嚴姓船長說，清淤要一次清完，不要因經費不夠留一半沒清，不僅浪費經費又做白工。

漁船「漁發66號」上午從新北市金山區磺港漁港出港捕蟹時，因航道淤積泥沙擱淺在港嘴，所幸船上7人平安，漁工在船頭和船尾各拉1條繩索綁在消波塊上，避免漁船受損。

嚴姓船長接受媒體電訪表示，整個航道都是泥沙，只能待漲潮時試著將漁船駛離現場，先前因風災航道留有許多漂流木，擔心屆時要倒俥時螺旋槳會打到漂流木，使得漁船受損無法脫困。

嚴姓船長說，金山地區前陣子淹水，泥沙流入港口，航道淤積非常嚴重，這個港口真得很差，連港嘴都出不去，幾個月就會卡住1次，光今年就卡住2次、3次，清淤要一次清完，不要留一半沒清，這樣「有挖等於沒挖」做白工也浪費經費。

金山地區漁民表示，包含這艘漁船在內，從16日至今天，8天內已有6艘漁船因航道淤積導致擱淺。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

民進黨新北市議員張錦豪表示，新北市政府漁業及漁港事業管理處今年已在磺港漁港清淤3次，花費約新台幣450萬元，但治標不治本，無法澈底解決問題，他要求市府和金山區漁會，針對附近海域及河床，提出整體規劃方案，而非只做簡單的「治療」，浪費人民納稅錢。

新北市金山區漁會總幹事朱麗鑾指出，磺港航道淤積時，漁會會先派員測量水深，並積極向漁業處申請經費緊急處理，讓航道保持暢通，漁船能安全進出港。今年因颱風關係，泥沙流出海後，因東北季風又被打回航道，造成港嘴嚴重淤積，漁會積極與市府配合緊急搶通。（編輯：方沛清）1131223