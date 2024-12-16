新北萬里山區遭擺巨石 民代：詭異並引居民不安

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（中央社記者王鴻國新北16日電）新北市萬里山區近來有人以巨石及空心磚擺放特殊造景，民進黨市議員張錦豪表示，神秘且詭異，已引居民不安並不斷陳情，應儘速遷走；市府表示，土地使用非農用，將要求改善。

張錦豪表示，近來頻頻接到萬里在地民眾陳情，大坪山區有一大片土地，被人用空心磚圍出造景，其中有種樹也有許多是放置巨石，甚至還有動物造型的石雕，有些詭異，疑似有神秘的宗教活動。

他表示，有時，假日會有些人聚集做些神秘怪異舉動，已引起在地人民困擾，他有邀請相關單位會勘，若市府認定非農業狀態，應會開罰並要求恢復原貌。

張錦豪表示，就他了解，地主是某公司，不曉得是不是在做奇怪的布道行為，當地民眾希望這些團體趕快遷出去，還給民眾安寧的環境。

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新北市政府農業局表示，12月6日接獲民眾陳情萬里區雙興里土地違規使用，當日即前往現地會勘，土地現況有擺放大型石塊、大量水泥空心磚及造景物、鐵皮建物等樣態，皆非作農業使用，依農業發展條例規定，已移請土管及稅捐單位辦理。

新北市地政局表示，若經市府農業局確認土地為農牧用地，但現況並未農地農用，待確定行為人資料，地政局將依違反區域計畫法規定辦理。也就是依法給行為人1個月改善時間，若有改善就不會開罰，若不改善，將處新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰。（編輯：方沛清）1131216

新北市萬里山區近日有人以巨石及空心磚擺放特殊造景，民進黨市議員張錦豪表示，已引起在地人民困擾，他有邀請相關單位會勘，若市府認定非農業狀態，應會開罰並要求恢復原貌。（張錦豪提供）中央社記者王鴻國傳真 113年12月16日