支持班班喝鮮乳政策 徐榛蔚盼考量城鄉差距給補貼

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（中央社記者李先鳳花蓮縣23日電）繼台北、新北市表態支持「班班喝鮮乳」政策，花蓮縣長徐榛蔚今天建請中央延續實施，並建議中央應考量城鄉差距補貼，強調政策對扶持國內畜牧業至關重要，也為學童帶來健康。

花蓮縣政府發布新聞表示，「班班喝鮮乳」政策初衷，是為了應對自2025年起紐西蘭乳品進口零關稅可能對國內乳品市場與畜牧業造成衝擊。政府推行政策，保障國內乳品市場穩定，並為畜牧業提供緩衝期，同時也促進培養學生健康飲食習慣。原定推行4年，可為產業轉型與升級爭取寶貴時間。如今行政院突然喊卡，深感錯愕。

徐榛蔚表示，「班班喝鮮乳」不僅是農業政策，更是全民健康與教育的跨部門政策，尤其是在花蓮偏遠地區，畜牧產業規模相對有限，但政策實施卻對在地學生營養補充產生顯著的提升。

徐榛蔚建議中央應考量城鄉差距，針對畜牧業不發達的地區或偏鄉縣市提供政策補貼，直接授權地方政府，根據實際需求推動計畫。

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針對未來政策方向，徐榛蔚提出建議：讓政策延續，至少4年完成，如有成效，可視執行現況評估延長，為產業轉型爭取足夠時間；因地制宜執行，賦予地方政府更大的靈活度，依據實際需求，完成配套措施，制定執行方案；提供補貼或支援，針對畜牧業資源不足的縣市地區，提供額外的經費補助，確保政策公平性。

徐榛蔚指出，「班班喝鮮乳」政策的延續與完善，不僅保護國內產業，也能造福全台學童，體現政策推行的最大價值與初衷。期盼中央能慎重考量城鄉差異，傾聽地方需求，讓畜牧業、教育資源與國民健康實現多贏局面。（編輯：郭諭儒）1131223