就職6週年 徐榛蔚：啟動財劃法論壇讓縣民參與

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣25日電）花蓮縣政府今天舉行縣長徐榛蔚就職6週年活動，徐榛蔚致詞指出，財政收支劃分法修正案讓花蓮財源增加約新台幣150億元，將啟動鄉鎮、各行業論壇，讓縣民參與財劃法。

徐榛蔚指出，無論是現任立委，或時任立委、台南市長的賴清德總統都支持修正財劃法，終於在上週五通過，真正落實憲法地方自治精神。

徐榛蔚說，很多人污名化財劃法修正，但中央政府總預算每年餘絀3500多億元，餘絀就是沒有用完的錢，中央拿3000多億給地方政府，真會影響中央財政預算嗎？

她指出，未來花蓮可增加約150億元，讓花蓮如虎添翼，讓農業、觀光、產業等可轉型，社會福利、兒童弱視及老人福利可提升，對財政辛苦的縣市是大大挹注。

徐榛蔚說，財劃法關係到每一個縣民，未來將到各鄉鎮市舉行論壇，也會與各產業、觀光、農業或青年族群舉行論壇，讓縣民共同參與財劃法。

徐榛蔚最後提到，最近有人問她2年後規劃，她回答「沒有任何規劃」，因為每天都有非常多工作要做，現在正在為花蓮的5年、10年做中長期規劃，這才是負責永續的政府。（編輯：陳仁華）1131225