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新北跨年煙火推直播 不到場也能共享璀璨

2024/12/30 16:45（12/30 17:56 更新）
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新北市政府31日跨年夜將在淡水河畔施放煙火秀，並規劃直播即時影像，讓無法到場的民眾也能共享璀璨。圖為往年跨年煙火施放情形。（新北市觀旅局提供）中央社記者王鴻國傳真 113年12月30日
新北市政府31日跨年夜將在淡水河畔施放煙火秀，並規劃直播即時影像，讓無法到場的民眾也能共享璀璨。圖為往年跨年煙火施放情形。（新北市觀旅局提供）中央社記者王鴻國傳真 113年12月30日
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（中央社記者王鴻國新北30日電）新北市政府今天表示，將於明天跨年夜在淡水河畔施放長達13分14秒的跨年煙火秀，邀請民眾實地感受煙火魅力，還規劃直播即時影像，讓無法到場的民眾也能線上共享璀璨。

新北市觀光旅遊局發布新聞稿，觀旅局長楊宗珉表示，為迎接嶄新的一年，明天晚間8時25分將施放全台最早迎接2025年的跨年煙火秀。

楊宗珉表示，由市府文化局及高灘地工程管理處主辦的2025年跨年煙火，將在淡水八里之間的河域施放超過3萬發煙火，不僅數量創下歷年新高，更特別準備了獨家音樂，搭配4大色系的煙火，完美呈現新北的自然與人文之美。

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他表示，除了邀請民眾實地感受煙火魅力外，還也特別規劃透過「新北旅客New Taipei Tour」YouTube頻道直播的4K即時影像，民眾不用擔心淡水漁人碼頭的人潮擁擠，在家也能享受高畫質直播的跨年煙火。

他表示，想要親臨現場感受跨年氛圍的民眾，特別推薦淡水端的漁人碼頭活動主舞台、油車口木棧道、海關碼頭及淡水金色水岸；八里端則有十三行博物館園區、八里北堤沙灘、十三行文化公園等，都是觀看煙火秀的最佳觀賞地點。（編輯：張銘坤）1131230

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