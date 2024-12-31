屏東跨年、元旦活動 各地陸續交管

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（中央社記者黃郁菁屏東縣31日電）屏東最大跨年晚會今晚7時登場，屏東縣立體育館周圍配合封路；屏東縣警局東港、里港、內埔、潮州等各分局陸續公告轄內活動交管措施。熱門迎曙光點龍礱公園無交管。

屏東最大跨年晚會今晚7時在屏東縣立體育館前草地登場。「2025歌舞昇屏High歌之夜」邀請11組歌手及樂團，歌手有韋禮安、小樂吳思賢、9m88、大成、陳華、柯有倫、竇智孔、LCY呂植宇，樂團則有理想混蛋、U:NUS、KAXA等熱血飆唱。

屏東縣警局表示，因架設大型螢幕與市集活動需要，昨晚8時起仁愛路段自公園路口至勝利東路口設置徒步區，全面管制車輛進入；今天下午2時起長春街、濟南街、開封街、青島街、中華路部分路段禁止汽車進入。

另外，仁愛路地下停車場因配合封路，改由長春街進出。周邊汽車停車場以幸福公園停車場、仁愛路地下停車場（長春街進出）、中華路平面停車場、中華路立體停車場、信義路立體停車場及第三路外停車場等為主。

東港警分局表示，「舞動東港 幸福飛揚」跨年晚會活動今晚7時在大鵬灣登場，大鵬灣國際卡丁車停車場、跨海大橋東港側、跨海大橋南平側等處可停車，青州灣外、濱灣碼頭停車場及活動會場入口處備有接駁專車。接駁專車行駛路線今天傍晚5時30分起至明天凌晨1時30分止，約15分鐘1班次。

里港警分局表示，轄內3場跨年活動，分別在里港鄉過江河堤公園、鹽埔鄉鹽埔國中前重劃區及三地門鄉公所廣場前。里港鄉公所今晚7時「里港鄉迎接2025跨年晚會暨珍惜水資源宣導活動」，鹽埔鄉公所今晚6時在鹽埔國中前重劃區地內舉辦「鹽埔鄉迎接2025跨年晚會活動」，三地門鄉公今晚6時起在公所廣場前舉辦「三地門鄉迎接2025跨年晚會，附近都實施交管。

內埔警分局表示，內埔鄉公所明天在新行政大樓周邊場域辦理「2025喜蛇迎新春-元旦升旗典禮暨健走珍惜資源宣導活動」，2路段實施封路，分別為「南華路與文化路交叉路口，至埔興路與中興路交叉路口」，「文山路與學文路交叉路口，至文昌路口」。為辦理活動硬體搭設及拆除，公告封路時間從今早8時起至明天下午5時。

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潮州警分局表示，跨年晚會申請管制路段主要為華興路（清水南路至民生路間）路段舉辦，民眾可沿周邊清水南路、民治路、朝昇東路兩側及運動公園停車場停放。潮庄元旦千人健走活動交通疏導管制時段為元旦早上6至10時，由華興路出發前往潮州綠色隧道後再折返回華興路段約6公里路程，跨越台1線等重要路口規劃警力控燈與疏導。

墾丁國家公園管理處公告，迎曙光活動在佳樂水，因此龍磐公園沒有交管，提醒遊客衡量停車空間，可考慮往其他地方跨年，並注意安全、留意珊瑚礁裂隙。（編輯：孫承武）1131231