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總統：中國若有誠意 台旅會海旅會談判開放兩岸觀光
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澎湖元旦升旗慢跑 陳光復：打造澎湖為幸福城市

2025/1/1 10:57（1/1 11:41 更新）
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澎湖各界114年元旦升旗典禮暨慢跑活動，1日上午在縣府廣場舉辦，澎湖縣長陳光復（前右7）、議長陳毓仁（前右5）與縣府團隊、議會議員及1500餘名民眾參與，場面盛大。中央社 114年1月1日
澎湖各界114年元旦升旗典禮暨慢跑活動，1日上午在縣府廣場舉辦，澎湖縣長陳光復（前右7）、議長陳毓仁（前右5）與縣府團隊、議會議員及1500餘名民眾參與，場面盛大。中央社 114年1月1日
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（中央社澎湖縣1日電）澎湖縣長陳光復今天在元旦升旗典禮暨慢跑活動表示，澎湖福利好、建設多及債務減少，感謝各界攜手為澎湖發展努力，盼建設澎湖成為幸福城市、縣民都是快樂鄉親。

澎湖各界元旦升旗典禮暨慢跑活動，今天上午在縣府廣場舉辦，陳光復、議長陳毓仁、澎防部指揮官郭俊德中將、政戰處主任許力仁等出席，包括縣府團隊與議會議員及1500餘名民眾參與，場面歷年來最盛大，其中還有澎湖溜冰團體30名大小朋友，穿著溜冰鞋方式參加慢跑，最為特別，引人注目。

陳光復表示，今天是114年元旦，以祝福、盼望與祈願祝福國家國運昌隆、澎湖鄉親幸福美滿，感謝所有夥伴為國家、為澎湖發展，共同攜手努力打拚，尤其澎湖一年稅收6億餘元，全數作為鄉親福利，單單在福利支出就要7億餘元，期望打造澎湖成為幸福城市。

陳毓仁則感謝縣府全力推動縣政各建設，為鄉親福祉而努力，議會會給予支持，讓澎湖未來更好。

澎湖各界元旦升旗典禮暨慢跑活動，包括澎防部鎮疆戰鼓、菓葉社區、好娛樂創意舞蹈等表演率先暖場，在菊之音歌劇坊領唱下完成升旗，1500多名大小民眾在陳光復等人鳴槍後進行市區慢跑，其中30個大小朋友穿著溜冰鞋方式參加慢跑，格外引人注目。（編輯：陳仁華）1140101

澎湖各界114年元旦升旗典禮暨慢跑活動，1日上午在縣府廣場舉辦，計有縣內各機關、團體、學校、社區民眾到場參與，場面歷年最大。中央社 114年1月1日
澎湖各界114年元旦升旗典禮暨慢跑活動，1日上午在縣府廣場舉辦，計有縣內各機關、團體、學校、社區民眾到場參與，場面歷年最大。中央社 114年1月1日
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