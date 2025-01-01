雲林推永續循環再利用 焚化底渣變文創小物

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣1日電）雲林縣環保局為推廣及有效去化焚化再生粒料，除持續應用在公共工程外，也委託廠商製作成盆栽、擴香石等文創小物，讓民眾能了解認識焚化再生粒料，永續循環再利用。

雲林縣環保局指出，焚化再生粒料為垃圾焚化處理產出的焚化底渣，透過篩分、破碎、磁選分離，去除分離出鐵金屬、未燃物、非鐵金屬等物質，後續再以熟化、穩定化或水洗處理等方式，降低其中的重金屬溶出率及異味。

雲林縣環保局說，經由再利用處理程序所產製而成的產物，可替代天然砂石級配以降低天然資源使用。

雲林縣府推廣焚化再生粒料應用在公共工程逐步提升粒料使用比例外，同時為增加民眾能見度，使其更加了解焚化再生粒料產製過程與相關應用，委託廠商摻配焚化再生粒料製作盆栽、擴香石等文創小物。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外配合環境部的「設置菸蒂盒推動指引」，環保局利用焚化再生粒料摻配製成菸蒂盒放置在便利商店、飲料店等處所，希望透過多元化的應用方式，讓民眾可實際應用於日常生活中，藉由親身體驗，能了解認識何謂焚化再生粒料，進而達到宣導推廣目的，讓資源可以永續循環利用。

雲林縣環保局說，使焚化再生粒料不僅應用於工程用途，也能美化民眾的生活環境，創造永續循環新生活。（編輯：謝雅竹）1140101