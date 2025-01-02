台中光田醫院向上院區迎首名新生兒 免18年掛號費

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（中央社記者趙麗妍台中2日電）台中光田綜合醫院向上院區日前啟用，也迎來第1個在此誕生的寶寶，總院長王乃弘親自致贈禮盒，這名「向上首寶」到18歲都免掛號費，一起守護寶寶健康長大。

台中光田綜合醫院成立已有超過百年歷史，醫院透過文字稿指出，新建的向上院區去年12月30日正式啟用，28日起醫院陸續將患者遷移至此，29日就迎來第1個在向上院區誕生的寶寶。家住龍井的柯小姐預產期原本在1月4日，12月29日晚間11時03分誕下一名男嬰，母子均安。

王乃弘親自致贈禮盒表示，寶寶的來到是難得的緣分，小孩有打疫苗、健康檢查等就醫需求，免除孩子18歲的掛號費，盼一起守護寶寶健康長大。

柯小姐表示，寶寶是她的第3胎，她與家人一直告訴肚子裡的寶寶等向上院區啟用後再報到，寶寶也相當配合，自然產過程順利，住到新院區的新病房讓她直呼很幸運。爸爸笑稱要將男嬰命名為「光田向上NO.1」。

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醫師陳穎中提到，向上院區的產科病房與嬰兒室設置在同一層樓，對媽媽跟寶寶比較方便，設有獨立待產室，更能保護產婦的隱私，安心生產。

光田綜合醫院指出，向上院區設有員工休息區、藝廊咖啡廳、美食街、健身房及瑜珈教室，明年托嬰中心也將營運，協助醫護兼顧工作與家庭需求。藝廊咖啡廳也讓患者對於進到醫院不會畏懼，可將此視為社區的一部分，成為藝術與療癒的交流空間。（編輯：郭諭儒）1140102