苗縣查獲逾期原料「綠茶粉」 衛生局：未製造成品

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（中央社記者管瑞平苗栗縣2日電）衛福部今天公布113年度巧克力製品製造業稽查專案結果，苗栗縣有業者遭查獲存放逾期原料。縣府衛生局表示，該批研磨綠茶粉過期10天，期間業者並未使用製造成品。

衛生福利部食品藥物管理署為把關巧克力產品食安，聯合地方政府執行「113年度巧克力製品製造業稽查專案」，今天公布結果，有2家業者標示不符規定，另有3家業者存放逾期原料。

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3家存放逾期原料業者中，包含苗栗縣巧克力雲莊有限公司公館廠。苗栗縣政府衛生局表示，稽查行動為民國113年9月24日執行，查獲有效期限為113年9月14日的綠茶粉共8包（100g/包），業者解釋該原料為先前代工廠提供的原料委託製作，但後來更換代工廠沒有訂單，因此該批原料一直沒有再使用。

衛生局指出，經查該批綠茶粉從有效截止日期到被查獲，過期10天，期間並未再有相關成品製造；針對業者違規存放逾期原料，仍依違反食安法第15條第1項第8款裁罰新台幣6萬元。（編輯：方沛清）1140102