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金門大膽島改全年常態性開放 盼吸引更多旅客

2025/1/4 10:16（1/4 10:36 更新）
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金門大膽島。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳玟嶸金門4日電）金門縣議員洪成發說，大膽島過去10月到隔年3月停止開放，經議會與縣府協調未來改為全年常態性開放。金門縣觀光處表示，讓大膽島成金門觀光的標竿性目的地，吸引更多旅客。

「大膽島」屬於金門縣烈嶼鄉，因與中國廈門僅有4400公尺距離，在兩岸軍事緊張年代被稱為「前線中的前線」；大膽島在民國107年開放觀光，中間曾有數次暫停與開放，去年7月27日又重新開放試營運至今，國民黨籍議員洪成發、王國代、無黨籍議員董森堡與金門縣觀光處長許績鑫3日登上大膽島視察觀光狀況。

洪成發今天接受中央社記者採訪表示，大膽島是金門很重要的軍事觀光景點，自金門縣府接管大膽島後，在民國107年開放觀光，中間曾因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情等因素，陸續有開放跟暫停營運。

洪成發說，去年大膽島開放觀光是「試營運」，且過去大膽島10月到隔年3月停止開放，經議會與縣府協調，大膽島未來改為常態性開放，盼使更多旅客能來觀光。

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許績鑫表示，大膽島自去年7月27日重新開放至今已有9661人上島，未來除因為天候因素等不適合上島外，改為全年常態性開放，也正與軍方協調是否有更多元開放空間；此外，未來將持續與民間業者合作，精進島上基礎設施與服務體系，並推出更多元化遊程內容。

金門縣觀光處透過新聞稿表示，未來縣府將以永續經營為核心，不僅推廣大膽島歷史文化價值，更致力於提升遊客體驗，讓大膽島成為金門觀光的標竿性目的地，吸引更多旅客。（編輯：李亨山）1140104

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「大膽島」屬於金門縣烈嶼鄉，與中國廈門僅有4400公尺距離，民國107年開放觀光，中間曾有數次暫停與開放，經議會與縣府協調未來改為全年常態性開放，盼成金門觀光的標竿性目的地。圖為大膽碼頭。中央社記者吳玟嶸攝 114年1月4日
「大膽島」屬於金門縣烈嶼鄉，與中國廈門僅有4400公尺距離，民國107年開放觀光，中間曾有數次暫停與開放，經議會與縣府協調未來改為全年常態性開放，盼成金門觀光的標竿性目的地。圖為大膽碼頭。中央社記者吳玟嶸攝 114年1月4日
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