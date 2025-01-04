新北46處公有市場全面推不塑 鼓勵購物袋買年貨

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北4日電）春節將至，新北市府今天表示，若要清運廢棄大型家具，應於18日前向清潔隊預約申請。今年市內46處公有市場全面推不主動提供塑膠袋，採買年貨時，鼓勵自備環保袋或二手回收袋。

新北市政府今天發布新聞指出，依據統計每逛1次傳統市場平均使用5至8個塑膠袋，新北市46處公有市場自今年起全面推不主動提供塑膠袋，鼓勵自備購物袋的不塑消費模式。

市府表示，傳統市場是民眾採購食材雜貨的主要場所，尤其春節前一定會採買年貨，習慣性使用塑膠袋；全面推不主動提供塑膠袋，鼓勵消費者自備環保購物袋，或使用市場設置的reBAG回收箱二手袋。

新北市經濟發展局市場處指出，林口公有市場是「不塑市場」，設有打包區、肉品中央處理區及冷凍展示台，導入行動支付，也設「reBAG袋袋箱傳」回收箱，部分攤商還會對自備購物袋消費者給予去零頭優惠。

市府統計，在46處公有市場中，已有15處成為不塑市場，民國113年共計減少使用約24萬個塑膠袋；另外31處公有市場今年將全數加入不塑市場，預計今年底全面轉型達成環境友善的永續目標。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

春節將至，市府呼籲提前整理家戶內與周邊環境以除舊布新，清出的垃圾要妥善分類，若有不確定如何處理的物品，可至新北市環保局「回收物品易查通」網站查詢。

市府表示，春節前若要清運廢棄大型家具，請於18日前向各轄區清潔隊預約申請，20日起至28日僅受理預約年後清運，28日（農曆除夕）當天上午開始提前收運至晚間6時止，29日（初一）至31日（初三）停止收運。（編輯：戴光育）1140104

新北市政府4日表示，林口公有市場是「不塑市場」，不主動提供塑膠袋。新北46處公有市場預計民國114年年底前全數加入不塑市場，達成環境友善的永續目標。（新北市政府提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 114年1月4日

新北市政府4日表示，林口公有市場設有「reBAG袋袋『箱』傳」回收箱，鼓勵民眾自備環保購物袋或取用二手回收袋。（新北市政府提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 114年1月4日