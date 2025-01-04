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遮陽棚違建將拆除 馬公北辰市場西側商家抗議

2025/1/4 15:09（1/4 15:16 更新）
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澎湖馬公北辰市場西側商家遭民眾檢舉占用騎樓並搭建遮陽棚等，縣府6日將強制拆除，商家4日掛出紅布條抗議「一市兩治、執法不公」。中央社 114年1月4日
澎湖馬公北辰市場西側商家遭民眾檢舉占用騎樓並搭建遮陽棚等，縣府6日將強制拆除，商家4日掛出紅布條抗議「一市兩治、執法不公」。中央社 114年1月4日
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（中央社澎湖縣4日電）澎湖最大的馬公北辰市場，西側商家遭檢舉佔用騎樓還搭建遮陽棚等，縣府6日將強制拆除，商家今天掛出醒目的紅布條，抗議「一市兩治、執法不公」，引發民眾注目。

據了解，西側商家佔用騎樓及搭建遮陽棚等擺設貨品銷售，影響採買民眾出入，遭民眾多次向監察院陳情，監院曾2度派人到澎湖查案，澎湖縣政府去年7月9日執行違建物拆除和清理佔用騎樓攤架，商家認為沒有時間準備，希望給予2個月緩衝期自行解決。

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澎湖縣政府與西側商家協調，同意在2個月內由商家自行處理，並將固定棚架改為活動式，但2個月過去，商家遲無動作，商家以「澎湖縣北辰商家自治管理協會」向澎湖縣議會請願，建議縣政府延緩拆除，並研議比照台北市華西街模式在北辰市場加蓋頂棚可行性，澎湖縣議會決議順延至去年12月底。

澎湖縣政府強調，北辰市場的西側商家佔用騎樓及搭建遮陽棚等擺設貨品銷售，是於「清道」專案，一切依法行事，雖經多次協調展延並至去年底，商家迄今仍無自行處理，且檢舉民眾二度陳情監察院，再不處理面臨糾舉壓力，決定6日強制拆除，西側商家今天掛出醒目的紅布條，抗議「一市兩治、執法不公」，引起採買民眾注目。（編輯：郭諭儒）1140104

澎湖馬公北辰市場西側商家遭民眾檢舉占用騎樓並搭建遮陽棚等，縣府6日將強制拆除，商家4日掛出紅布條抗議。中央社 114年1月4日
澎湖馬公北辰市場西側商家遭民眾檢舉占用騎樓並搭建遮陽棚等，縣府6日將強制拆除，商家4日掛出紅布條抗議。中央社 114年1月4日
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