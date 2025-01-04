「雲林良品」推廣年節好禮 千件農特產供選購

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（中央社記者蔡智明雲林縣4日電）年節將至，雲林縣政府今天在國道西螺服務區南站舉辦「雲林好禮、年節上場」農產推廣活動，以「雲林良品」品牌認證為消費者把關，推出逾千件農特產，年節送禮自用兩相宜。

雲林縣副縣長謝淑亞、農業處長魏勝德與古坑鄉、北港鎮、西螺鎮等農會，今天在國道西螺服務區一同推薦年節必備的雲林好禮。

謝淑亞接受媒體聯訪表示，雲林是農業大縣，盛產各種農漁產品，不管是烏魚子、鰻魚、台灣咖啡、花生、西螺米，應有盡有；此外，西螺服務區販售各種雲林良品，就如同日本道之驛，期待大家來一趟產地之旅。

活動現場示範創意年菜，謝淑亞與金牌主廚陳宗佑合作，以口湖蒲燒鰻魚搭配當令時蔬，捲出豐盛飽滿的「金蛇報喜」；將蒸好的馬鈴薯泥挖成冰淇淋球，再放上象徵多金的炙燒烏魚子、討喜茂谷柑及在地安心鹹豬肉切片，變出年節桌上的吸睛佳餚「抱子吉如意甜筒」。

農業處表示，今、明2天於西螺服務區南站舉行展售活動，也規劃滴雞精、咖啡、黑金剛花生、蒲燒鰻、小麥茶、茂谷柑、西螺米壽司等試吃品嚐，也有限定年節好禮及限時限量搶好康等優惠供民眾選購。

此外，更歡迎消費者上農業處「揪愛雲林官方LINE@訂購系統」或雲林良品電商平台選購，動動手指即可輕鬆下單將雲林年節好禮宅配到家。（編輯：郭諭儒）1140104