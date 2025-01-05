尋多元銷售管道 台東鳳梨釋迦進軍中國山姆會員店

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（中央社記者李先鳳台東縣5日電）拓展台東優質農產品外銷通路，縣長饒慶鈴率團訪中，在北京山姆會員店舉辦推薦會，與鳳梨釋迦吉祥物一同登場，向現場民眾拜年，吸引消費者目光，將鳳梨釋迦推廣至中國市場。

台東縣政府今天發布訊息表示，積極為縣內優質農產品尋求多元銷售管道，鳳梨釋迦在前一產季已成功打入新加坡巨人超市，此產季拓展至新加坡NTUC超市；如今再度進軍高端零售通路中國山姆會員店，彰顯台東農產品質深受肯定。

饒慶鈴指出，積極協助農民開發多元通路，鳳梨釋迦是台東代表性果品，以甜蜜風味與滑順口感聞名，廣受消費者青睞。2024年台東連續遭受多個颱風侵襲，農產損失嚴重，又面臨鳳梨釋迦關稅提高20%壓力。面對多重挑戰，農民並未氣餒，在縣府輔導下更注重栽種管理，從產地種植、採後處理、包裝廠集貨分級，到清潔包裝與預冷保鮮，採取標準化作業，將鳳梨釋迦品質維持在最高水準。

饒慶鈴說，台東鳳梨釋迦躋身國際市場，不只是綿密口感和香甜風味，更重要的是對品質嚴格把關，從產地到餐桌，層層檢驗，確保消費者享用最優質的鳳梨釋迦，透過北京市場的推廣活動，爭取更多消費者青睞與支持，提升台東農產在國際舞台能見度。

饒慶鈴表示，在農友及包裝廠全力配合下，再新增1367筆果園、3家包裝廠取得中方註冊，累計共有40家包裝廠、2655筆果園鳳梨釋迦可外銷登陸。

台東縣府表示，未來將持續投入各項資源，拓展國際銷售版圖，全力打造品牌知名度，讓更多人品嚐鳳梨釋迦獨特好味道。（編輯：李淑華）1140105