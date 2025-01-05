計程車盼進入機場接送預約客 高雄航站：研究可行性

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（中央社記者蔡孟妤、張已亷高雄5日電）為爭取進入高雄國際航空站接送預約乘客，高雄、台南及屏東計程車客運商業同業公會今天號召上百輛計程車到機場周圍遊行；高雄國際航空站表示，兼顧旅客權益與機場秩序下，持續溝通、研究可行性。

高雄市、台南市及屏東縣計程車客運商業同業公會為爭取計程車司機進入高雄機場接送預約乘客，今天下午至高雄國際航空站周圍非機場管制區辦理集會遊行。

高雄市計程車客運商業同業公會表示，高雄國際航空站去年11月起禁止計程車進入搭載預約乘客，嚴重影響計程車司機生計並給乘客帶來不便，希望主管機關正視此一問題，並拿出解決辦法。

高雄市計程車客運商業同業公會指出，高雄國際航空站乘客搭車需求多元，外籍乘客多事先預訂計程車接機，台南、屏東乘客喜好約定熟悉計程車司機接送，乘客預約計程車與排班計程車自應所有區隔，不應一味禁止。

高雄市警察局小港分局表示，屏東縣計程車客運商業同業公會理事長林沛立向警方申准今天中午12時至下午5時止，在高雄市小港區高雄公園西北角（捷運小港機場站1號出口旁）及大業北路北向慢車道舉辦「集會」活動。

警方表示，下午1時50分許由高雄國際航空站主任傅耀南在高雄公園捷運1號出口西北角處，接受高雄市計程車客運商業同業公會理事長王冠懿陳情書，後由王冠懿帶領約150多輛計程車進入機場繞行1周離開，下午2時30分許結束。

對此，高雄國際航空站透過新聞稿回應表示，針對開放非機場排班計程車司機進入機場接送預約客戶要求，除目前已規劃的上下客地點，未來會在兼顧旅客權益與機場秩序下，持續與各方溝通。

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高雄國際航空站指出，過去計程車營運特性，讓機場出現尖峰時間車輛供應不足、離峰時間大量空車，高雄因此與桃園、松山等機場陸續建立排班計程車制度；而為有效管理，因此對非排班計程車進入機場載客有一定限制。

傅耀南接受陳情書後表示，高雄站已於去年12月31日與相關人士先行協調，對於公會今天訴求，高雄站將由法制單位研究解套可行性。（編輯：陳仁華）1140105