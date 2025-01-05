惡火毀所有農具果園無傷 54歲雲林果農殷盼青農接手

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（中央社記者姜宜菁雲林縣5日電）雲林果農吳敏助種植柑橘25年，去年10月一場大火燒毀他心血，柑橘現進入採收季，縣府協助銷售，雲科大師生協助摘果，吳敏助期盼青農接手，他願無私指導，只為延續果園。

54歲吳敏助原在台北市擔任醫檢師，25年前返鄉承接父業，當起果農，陸續投入資金更新農機具，逐漸朝自動化經營，並自創2品牌打進國內柑橘市場，但去年10月一場大火，吞噬他所有心血。

近日吳敏助果園進入採收期，他與家人忙著採收，雲林縣副縣長謝淑亞得知其情況後，協助媒合企業採購，今天還有雲林科技大學師生到果園體驗果農，減輕人力負擔。

吳敏助說，一場火警燒毀所有農具設備，連集貨場內都被濃煙燻黑，部分鋼架、鐵皮耐不住火勢高溫而扭曲變形，現在所使用機器及果箱全是跟親友借來的，還好占地3甲多果園幾乎無傷，僅少數果樹受損。

吳敏助感謝各界援手，目前園區內銷量5成，暫時解決燃眉之急；只是眼前家園待重建，自己無暇照顧柑橘園，但也不願見傳承2代的果園就此斷送。

吳敏助表示，他計畫出租果園，同時無私分享耕種技術、品牌通路，只期盼有意投入農業青年承接，讓果園生生不息。

謝淑亞指出，吳敏助用心經營果園，打下穩定基礎，祝融未傷及果樹，歡迎有意願青年朋友可直接與他聯繫，讓果園持續為古坑帶來豐收，也能落實農業接班及永續經營願景。（編輯：陳仁華）1140105