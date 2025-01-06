加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

彰縣人工智慧煙霧辨識 113年查獲664件燒稻草案件

2025/1/6 16:23（1/6 16:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
彰化縣環保局在縣內26行政區布建500台空品感測器，運用人工智慧技術，建立人工智慧智能煙霧辨識系統，可監控露天燃燒稻草情形。（彰縣府提供）中央社記者吳哲豪傳真 114年1月6日
彰化縣環保局在縣內26行政區布建500台空品感測器，運用人工智慧技術，建立人工智慧智能煙霧辨識系統，可監控露天燃燒稻草情形。（彰縣府提供）中央社記者吳哲豪傳真 114年1月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化6日電）彰化縣環保局在縣內26行政區布建500台空品感測器，運用人工智慧技術，建立人工智慧智能煙霧辨識系統，可監控露天燃燒稻草情形，去年一整年則查獲664件露天燃燒稻草案件。

彰化縣環保局長江培根今天接受媒體聯訪時說，每年10月至隔年3月，為空氣品質不良季節，環保局在埔鹽鄉永樂國小及溪州焚化廠煙囪高121公尺處，分別設置全景監控設備，透過空品感測器以及環境部的空氣品質監測站，建置人工智慧智能煙霧辨識系統，主動進行通報。

環保局指出，系統在溪州焚化廠半徑10公範圍內監測，範圍涵蓋溪州鄉、北斗鎮及田中鎮等6個鄉鎮，如發現有人違規燒稻草，立即通報人員應變查處，節省巡查時間與經費。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

環保局表示，去年一整年共查獲664件露天燃燒案件，和民國112年相比增加2.59倍；去年1月至11月，也查獲14家次大型公私場所違反空氣污染防制法。

環保局指出，在針對污染好發地區裝設人工智慧判煙監控設備後，只要發生污染，系統會自動標示推播有關煙霧及煙流位置的訊息及照片，即時掌握現況，呼籲民眾不要露天燃燒稻草、雜草及廢棄物，也提醒業者應做好空氣污染防制工作，千萬不要以身試法。（編輯：李淑華）1140106

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：