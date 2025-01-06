馬公北辰市場西側違建 澎縣府完成拆除

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（中央社澎湖縣6日電）澎湖馬公北辰市場西側商家占用騎樓與搭建遮陽棚等違建，澎湖縣政府今天下午進行拆除，商家並未抗爭；警方出動近60名警力現場戒護，拆除過程進行順利。

澎湖縣政府清道專案小組下午在市場營業結束告一段落後，出動怪手與切割器等設備，在近60位警方現場戒護下，進行拆除。商家未出現抗議行動，主動拉下捲門，讓拆除工作順利進行，但也吸引不少民眾在旁圍觀。

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馬公北辰市場西側商家占用騎樓及搭建遮陽棚等擺設貨品銷售，遭民眾多次向監察院陳情，監院曾2度派人抵澎查案。澎湖縣政府去年7月執行違建物拆除和清理占用騎樓攤架等，商家認為沒有時間準備，縣府延緩2個月，9月間再以「澎湖縣北辰商家自治管理協會」向議會請願，也決議再順延至去年12月底，並希望能否比照台北市華西街模式，在市場加蓋頂棚的可行性。

澎湖縣政府在監察院的糾舉壓力下，通知市場西側商家今天進行拆除，整排商家4日掛出紅色布條抗議澎湖縣政府及馬公市公所「一市兩治、執法不公」，引發民眾側目。（編輯：李淑華）1140106