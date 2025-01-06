台南商60重劃區啟用 安南區發展潛力備受期待

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（中央社記者楊思瑞台南6日電）台南市安南區北安商業區市地重劃工程（商60）今天完工啟用，提供可建築商業用地約22公頃、公設用地約15公頃，生活機能完善且交通條件便利，發展潛力受各界期待。

台南市長黃偉哲在啟用典禮前接受媒體聯訪表示，商60重劃案整合都市計畫全商業區街廓及公共設施，將商業服務與周邊居住環境功能全面升級，進一步強化安南區土地機能，為市民提供更多元便利的生活與商業選擇。

他說，重劃工程正式啟用象徵台南市邁向全新發展階段。此重劃區不僅能吸引更多商業投資，也將提供居民更完善生活環境，實現宜居宜商雙重目標，可望帶動安南區發展成台南市核心蛋黃區，更新增兩座特色公園可供民眾休閒遊憩。

台南市副市長趙卿惠致詞表示，安南區以成為台南市核心為目標，在縣市合併升格後投入許多建設資源，更在去年成為全市人口第2多行政區，透過重劃等政策可帶動安南區發展，並可望成為商業活動及南漂人口首選。

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台南市政府地政局長陳淑美指出，北安商業區重劃完成後，提供可建築商業用地22.11公頃，以及15.06公頃公共設施用地，包含道路、公園道、停車場、廣場、廣場兼停車場等，並特別設置草湖寮歷史公園、台江地景公園兩座特色主題公園。

陳淑美指出，為因應當地過去地勢低窪造成易淹水問題，重劃區內建置滯洪池及草湖寮抽水站，進一步提升防洪能力，確保區域安全，同時將公園滯洪功能與休閒設施結合，達到實用與美觀並存效果。（編輯：唐聲揚）1140106