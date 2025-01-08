梨山居民關切垃圾轉運站設置議題 盧秀燕：列案處理

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（中央社記者趙麗妍台中8日電）台中市府啟動「和平專案」，市長盧秀燕今天出席「大梨山地區發展座談會」，居民提出多項需改善問題，包括梨山垃圾轉運站的設置、台8線83公里處大規模崩塌等，市府將列案處理。

台中市政府今、明天啟動「和平專案」，盧秀燕今天視察和平地區建設並與梨山居民舉辦座談會，聽取居民聲音、關心所需，後續將列案處理。明天將前往視察平等國小並前往關心台中市最遠的勝光派出所。

座談會中討論許多問題，包含交通、社福、以及去年0403花蓮地震以及凱米颱風對梨山地區所造成影響。梨山里長賴盛功提到，台8線因走山問題，83公里處因出現道路大規模崩塌，只能行走3.5噸小貨車。又因聯外道路若受災損，一般的廢棄物無法轉運去化，因原址預計不再續租，區公所考慮另覓用地，但新址鄰近福壽山農場附近，憂心造成環境衝擊。

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對此，市府環保局副局長陳政良表示，影響環境部分，後續討論垃圾場闢建將採密閉式，可減少對環境的影響。

盧秀燕表示，座談會的提案都將列案處理。她也提到，年節將至，想要體驗不一樣的原民風情，且有客家、原民、漢族融會，現在正值水果豐收季節，可趁著年假到台中和平區享受不一樣的旅遊風情。（編輯：李淑華）1140108