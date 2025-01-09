加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
去年12月出口連14紅 全年4750.7億美元史上次高
首頁 / 地方

遠東航空停飛後 2機停高雄機場5年積欠900餘萬元

2025/1/9 16:43（1/9 17:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
立法院交通委員會9日前往考察高雄機場（圖），遠東航空於停飛後有2架飛機停在高雄機場逾5年，長期積欠費用，且占據可使用的過夜機坪空間，成為機場急待解決難題。中央社記者林巧璉攝 114年1月9日
立法院交通委員會9日前往考察高雄機場（圖），遠東航空於停飛後有2架飛機停在高雄機場逾5年，長期積欠費用，且占據可使用的過夜機坪空間，成為機場急待解決難題。中央社記者林巧璉攝 114年1月9日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄9日電）立法院交通委員會今天考察高雄機場等，會中討論機場缺乏過夜停機坪、貴賓室、美食街空間，遠東航空停飛後有2架飛機停在高雄機場逾5年，停留費、滯納金等積欠逾928萬元。

民進黨立委李昆澤、許智傑今天邀請交通部、民航局等單位考察高雄交通建設，在高雄機場行程中，許智傑提及，遠東航空停飛後有2架飛機放在高雄機場超過5年，長期積欠費用，又佔據可使用的過夜機坪空間。

高雄機場告訴中央社記者，從民國108年11月起至113年底，遠東航空已積欠場站降落等費（停留費）、滯納金，超過新台幣634萬元；另有土地房屋、報到櫃檯使用費、水電費、廢棄物處理費等逾293萬元未繳。

google news透過 Google News追蹤中央社

高雄機場表示，目前機場共有48席機位，其中有1席為EMS機位、1席維修停用，另外有2架遠東航空飛機長時間停放於過夜機坪，現階段可用席位有44席，目前尚能滿足需求。

高雄國際航空站主任傅耀南回應，未來機場施工最多可能減少8個席位，規畫將原本停放於34、35號機坪位的2架遠航飛機移到36、37號機坪位，把2大停機位規畫成4小停機位；長期則規畫再消防隊西側草地增設3席C類停機坪。（編輯：陳仁華）1140109

#民航局
#李昆澤
#遠東航空
#民進黨
#交通部
#高雄市
#高雄機場
#許智傑
#機場
許智傑
綠委盼均衡南北醫療資源 籲高屏增設醫學中心被指表決時與吳乃仁聚會 許智傑控黃國昌誹謗
李昆澤
春節旅館訂房率4成 陳彥伯：出國多、房價因素台北松山機場跑道比韓國務安機場短 運安會：已裝攔阻系統
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

60
更多編輯台推薦新聞：