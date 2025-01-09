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金門污水處理馬達故障飄臭 工務處研議增加備品

2025/1/9 19:02（1/9 19:16 更新）
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金門縣金沙鎮浦山里浦邊社區污水處理馬達故障，住戶雜排水溢流至水溝產生臭味，浦山里長周家才（前）9日受訪表示，馬達損壞2、3週，建議公部門成立技術小組接受維修訓練，購置足夠備品才能及時處理問題。中央社記者吳玟嶸攝 114年1月9日
金門縣金沙鎮浦山里浦邊社區污水處理馬達故障，住戶雜排水溢流至水溝產生臭味，浦山里長周家才（前）9日受訪表示，馬達損壞2、3週，建議公部門成立技術小組接受維修訓練，購置足夠備品才能及時處理問題。中央社記者吳玟嶸攝 114年1月9日
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（中央社記者吳玟嶸金門9日電）金門金沙鎮浦邊社區污水處理馬達故障，住戶雜排水經溢流管排至水溝產生臭味。金門縣工務處表示，今天將安裝新馬達，未來新工程案會研議增加揚水井馬達備品，提高應變能力。

金沙鎮浦山里埔邊社區揚水井中抽水馬達在去年底故障，社區住戶雜排水無法抽至污水處理廠，經溢流管排至水溝產生臭味；浦山里長周家才、金沙鎮民代表會與縣府工務處人員今天到場會勘解決方法。

周家才接受媒體聯訪表示，抽水馬達損壞已2、3週，目前全島有許多工程在進行，建議公部門成立技術小組接受相關維修訓練，購置足夠備品才能及時處理問題，否則一拖就是很長時間。

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工務處表示，新工程案會研議增加揚水井馬達備品可行性，提高應變能力；此外，針對目前故障馬達，在去年底經通報檢測發現抽水馬達故障後，廠商已在去年12月17日將馬達運回台灣檢修，且因維修耗時，廠商也已訂購抽水馬達備品，將在今天下午安裝。

工務處表示，廠商會先把溢流污水，以水肥車載至其他揚水井送至污水處理廠處理，並清洗溢流溝底後再安裝新馬達。工務處也呼籲民眾衛生棉、果皮、菜渣、塑膠袋等應妥善分類丟棄，勿投入衛生排水設備內，以免堵塞污水管線。（編輯：孫承武）1140109

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