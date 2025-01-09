內政部長劉世芳赴金 盼深化民力強化社會韌性

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（中央社記者吳玟嶸金門9日電）內政部長劉世芳日前赴金了解民防大隊培訓、通訊網絡備援等狀況，並表示，金門是離島，應事先規劃各項備援物質因應緊急狀況；她也說，政府將推動「城鎮韌性演習」，盼強化社會韌性。

劉世芳8日到金門拜訪縣長陳福海、民防大隊長呂瑞泰及視察警察局、消防局，了解金門民防大隊培訓、備役替代役男訓練、戰略民生物資整備儲放、戰時收容處所規劃、關鍵基礎設施安維、通訊網絡備援、油電儲備及金門縣防空疏散避難設施供需整備狀況。

劉世芳表示，金門是離島，當有颱風、地震等天然災害或緊急狀況來臨時，應事先規劃各項備援物質盤點；另外對民眾生命安全，如何疏散、撤離及收容，也必須要有腹案，平常就要透過實務演練以因應及處置突發事件。

劉世芳說，因此政府推動「城鎮韌性演習」以取代現行萬安與民安演習，盼藉由各方自發性參與，強化社會韌性與提升責任感。

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劉世芳也說，要逐步加強防災士培訓，透過民力常年訓練及民眾自願參與培訓，提升災害防救知識與技能，讓參與者在災害來臨時發揮作用，達到個人自救及社區互助目標。未來也將持續推動現役、備役替代役與村里（鄰）長密切合作，深化民力強化社會韌性。

金門縣警察局透過新聞稿表示，民國113年總統府成立「全社會防衛韌性委員會」提出5項主軸核心任務，其中包括「民力訓練暨運用」，透過逐步強化各類民防人力執勤量能，未來形成有一定規模且具中等強度執勤量能民力。因此，內政部就民力訓練暨運用任務進行強化，提升可恃民力充實，進而在面臨巨大災難或緊急狀況下，能協助政府防災救護及治安維護等工作。（編輯：謝雅竹）1140109