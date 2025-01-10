南投草屯鎮長補選 簡賜勝邀蔡銘軒一起辭縣議員

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（中央社記者蕭博陽南投縣10日電）國民黨草屯鎮長補選候選人簡賜勝今天邀對手民進黨蔡銘軒一起請辭縣議員，展現參選意願；蔡銘軒未回應是否辭職並表示，民意代表是人民公僕，不知道簡賜勝是否選情告急。

草屯鎮第19屆鎮長補選公辦政見發表會今天在鎮公所國際會議廳辦理，民進黨候選人、南投縣議員蔡銘軒及國民黨候選人、縣議員簡賜勝都出席；蔡銘軒向選民說他的草屯4大福利、建設3箭等政見，要與鎮民共創新篇，簡賜勝也提出對婦幼、老人、青年等多項規劃。

簡賜勝抽籤後先發言表示，蔡銘軒向選民表示這場選舉是「平民對上權貴」，但蔡銘軒也是縣議員，也是對方口中所謂權貴，因此，他邀蔡銘軒今天就去南投縣議會辭職，不要因選舉而讓公職人員有壓力，「我們一起去辭職、一起當平民」，讓公職人員不用承受壓力。

簡賜勝會後接受媒體聯訪說，2人請辭議員後，2人仍平起平坐，都是「平民」去競選，沒有所謂權貴與平民之分，如果出來選舉又擔心沒當選而失去議員職位，就是沒真心參選要服務鎮民意願；簡賜勝回應中央社記者說，不論對方是否辭職，「我今天一定去送辭呈」。

政見會後，簡賜勝中午前往南投縣議會，著手準備請辭程序並寫好辭呈。簡賜勝在議會向媒體表示，他會等候至今天議會員工下班，如果蔡銘軒也跟他遞辭呈，「我會一起陪他遞出來辭職」，若議會下班前蔡銘軒未遞辭呈，「我也會用與他同樣身分出來參選」，讓鎮民了解，簡賜勝與蔡銘軒身分同等，無平民與權貴之分。

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對於是否也請辭縣議員，蔡銘軒會後接受媒體聯訪說，他是人民公僕，須對民眾有交代，簡賜勝辭議員職務，不知道是否在閃避利益迴避問題、是不是要繼續承包工程，簡賜勝應說清楚；他不認為簡賜勝指議員是權貴，民意代表是人民公僕，當民代就是要服務民眾，不知道簡賜勝此舉是不是選情告急。

蔡銘軒陣營中午透過新聞稿表示，沒想到議員職務在簡賜勝眼中這麼廉價、沒價值，是可以隨意拋棄，對支持者多麼不堪；民代是選民託付，隨意套上「權貴」名詞，踐踏選民信任，還濫用議員特權不利益迴避，這種人的確該辭職，甚至沒資格選草屯鎮長。（編輯：郭諭儒）1140110

南投縣草屯鎮第19屆鎮長補選公辦政見發表會10日在鎮公所國際會議廳辦理，民進黨候選人、南投縣議員蔡銘軒（前中）講述草屯4大福利、建設3箭等政見，要與鎮民共創新篇。中央社記者蕭博陽南投縣攝 114年1月10日