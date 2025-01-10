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高雄某超市半價章魚腳竄改效期 業者挨罰逾4萬元

2025/1/10 14:11
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（中央社記者林巧璉高雄10日電）民眾在高雄某百貨公司日系超市購買半價章魚腳，回家撕開標籤發現原標示為1月9日到期的商品被竄改為1月11日到期。高雄市衛生局今天稽查表示，將依法處4萬元以上罰鍰。

民眾9日到北高雄某百貨公司內超市購買半價章魚腳，上面的效期為1月11日，但商品上另有2張被覆蓋的標籤貼紙。民眾回到家後撕開貼紙發現，較舊的貼紙除了打折價錢不同外，到期日是1月9日，他將照片上傳至社群媒體Threads並說「有效日期原來這樣改喔」。

衛生局接獲訊息後今天派員查察。業者表示，特價會用不同標籤機打印，但在產品上重複貼標是因新進員工不熟悉流程，才會導致此疏失。

此事在網路上引發討論，有網友說，一看就知道是員工不小心打錯日期，民眾不應大驚小怪還有人喊告，「還有2天才到期的商品怎麼會5折售出？」

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不過，也有網友說，這就代表員工態度散漫，確實該檢舉。

衛生局指出，此舉已違反食品安全衛生管理法第28條規定，依同法第45條規定，將對業者處以新台幣4萬元以上罰鍰。現場也責令業者遵守食品安全衛生管理相關規定，維護食安與市民健康。（編輯：戴光育）1140110

#Threads
#高雄市衛生局
#高雄市
Threads
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