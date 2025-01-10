台南某私幼虐童18人受害 涉案教保員停職處分

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南10日電）國民黨籍台南市議員林燕祝今天揭露台南市歸仁區某私立幼兒園虐童，家長氣得報警，台南市政府初步調查，18名幼兒受害，涉案教保員停職處分，20日前移送認定委員會審議。

林燕祝今天召開記者會指出，歸仁區某私幼虐童，一班26名幼兒中，18名幼兒受害，教保員好似格鬥選手，「巴頭」、「打背」，幼兒被打趴痛苦倒地，教保員還繼續打，家長得知後氣得報警，警方調閱監視器影帶卻發現硬碟毀損，全案已報請台南地檢署偵辦。

南市府教育局表示，去年12月30日獲報後，由3名外聘學者專家組成調查小組，先行文對涉案教保員停職處分，再依教保相關人員違法事件調查處理辦法啟動調查，目前已初步完成訪談及調查工作。

教育局指出，調查報告完成後，將於1月20日前移送認定委員會審議。若認定行為人有情節重大不當管教，最重將裁處新台幣60萬元、終身不得在教保服務機構任教，並公告行為人姓名、負責人姓名及教保服務機構名稱。

透過 Google News 追蹤中央社

此外，教育局也將對幼兒園行政管理疏失從重究責，除罰鍰外，也將減招、停招、停辦，最重廢止設立許可證。全案已移送台南市警局歸仁分局，也會提供婦幼隊相關案情資料，再移由司法單位調查。

教育局表示，未來入園行政稽查時，將抽檢幼兒園監視器，若發現疑似違法事件，將主動立案調查，絕不讓幼兒園隱匿任何不當行為。（編輯：李淑華）1140110