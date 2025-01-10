桃園24日起春節加價 小黃每趟多收50、機場100元

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（中央社記者葉臻桃園10日電）桃園市政府交通局指出，桃園計程車1月24日起至2月2日實施春節加收運價，除按原訂收費方式外，每趟次加收新台幣50元；桃園國際機場排班計程車，每趟次加收100元。

交通局今天發布新聞稿表示，桃園計程車現行運價為1250公尺90元，續程每200公尺加收5元，車速每小時5公里以下累計80秒加收5元；桃園國際機場排班計程車得加收15%停留服務費。

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桃園春節加收運價案，交通局指出，民眾乘車時間如果跨至加成運價時段，統一以「上車時間」為準，例如，上車時間為1月23日晚間11時30分，下車時間為1月24日凌晨1時，仍應依原價收費，不得加價。

交通局表示，民眾若遇駕駛任意喊價、超收車資或拒載等，可記下車牌、發生時間、地點或乘車收據等相關資料，向交通局（1999桃園市民諮詢服務專線）或警察機關（03-3325368）檢舉，經查證屬實，將依違反公路法或道路交通管理處罰條例相關規定開罰9000元到9萬元。（編輯：戴光育）1140110