饗饗信義店疑食物中毒 北市受理5消費爭議

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北11日電）北市衛生局統計，饗饗信義店疑食物中毒通報，至今天上午9時增1例、到下午3時未再新增；並受理5件消費爭議案，第1次由衛生局調解，如未成功將由法務局消保中心協助。

北市衛生局今以新聞稿更新饗饗信義店疑食物中毒通報狀況，上午9時新增1例，至下午3時未再新增，累計通報59人；新增1名個案為外縣市通報於6日中午時段用餐，7日凌晨發病後8日已至診所就醫，診所10日通報所轄衛生局，統計59名個案用餐時間，5日用餐人數共計44人，6日用餐人數為15人。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

衛生局表示，調查結果確定後會對外進行說明，民眾如有消費爭議，可申請消費爭議申訴進行調解，截至昨天已受理5件消費爭議案件。

衛生局說明，第1次調解由衛生局進行，如未調解成功，第2次調解將由法務局消保中心協助進行，消費者除可透過調解機制維護自身權利，也可於過程中隨時針對業者提具消費訴訟。（編輯：方沛清）1140111