幼兒園性侵案 北市允最快17日先給部分監視器畫面

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（中央社記者陳怡璇台北11日電）北市幼兒園性侵案，教育局表示，因監視器畫面打馬賽克較耗時，估17日可先給部分去識別化畫面；全部畫面將招標請廠商處理人臉遮罩，完成後將全數開放申請閱覽。

台北市私立培諾米達幼兒園園長之子毛畯珅涉性侵、偷拍6名女童，一審判刑28年。二審認定他共涉犯逾200罪，各罪判刑累積逾1200年，應執行28年8月。

北市教育局今以新聞稿表示，關於家長想調閱監視器畫面一事，113年8月間接獲家長陳情，想調閱監視器影像、自行檢視毛姓教保員犯罪行為，以作為司法上的證據補強。

教育局說，基於個資保護法規定，考量影像涉其他幼生隱私權，故由陳情家長選擇想調閱的影片時段，由教育局委託廠商進行幼生臉部遮罩後，提供家長閱覽監視器影像，總計有7名家長申請，並於113年9至10月間陸續完成閱覽。

教育局指出，因為部分陳情家長仍希望查看所有監視器畫面，另於113年12月中市長蔣萬安與家長座談時，家長提出就狼師犯行牽涉其他教職員是否為共犯或知情不報，認為有必要親自閱覽監視器影像，蔣萬安允諾協助。

教育局說，座談會後持續與陳情家長代表溝通，盡力協助家長調閱，因其調閱範圍擴大為全時段，仍有部分家長不同意其子女畫面遭閱覽，基於依法保護幼生隱私權，正洽廠商研議影像去識別化的技術問題，幼兒園監視器影像畫面的幼兒臉部較小、人像多且移動幅度大，僅能以人工方式逐格逐幀處理臉部馬賽克，無法於短期內完成，家長代表同意請教育局先行代為檢視。

教育局說現已檢視完畢，將相關時間點影像記錄彙整，並與家長代表溝通，於14日先提供靜態移動畫面及時間點紀錄表，預計17日可先行提供指定時段的去識別化之影像。

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至於教育局全部保存影像，將採公開招標方式，委請廠商進行人臉遮罩處理，完成後將全數開放申請閱覽。

教育局並說，家長質疑毛畯珅的犯行是否牽涉其他教職員為共犯或知情不報，也預計17日啟動調查程序，以釐清其他教保員是否有在現場卻疏忽照顧等情形。（編輯：張銘坤）1140111