加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

烏來貢寮YouBike租賃點 交通局拚2月底啟用

2025/1/13 18:50
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙敏雅新北13日電）新北市交通局今天表示，截至去年底新北市已建置1384個YouBike租賃站點，今年目標要達到1500個站點，其中烏來與貢寮拚2月底前完成設置啟用，希望每區民眾皆能騎乘。

新北市政府交通局新聞稿指出，10年來新北市YouBike公共自行車服務累計近2.9億人次，每日平均租借8.5萬次，交通局今年目標建置1500租賃站點，持續投放2.0E電輔車到2100輛，並將公共自行車系統服務往烏來、貢寮推進，達區區皆有YouBike。

交通局簡任技正吳政諺接受電訪時表示，貢寮、烏來目前沒有YouBike，交通局已辦理會勘，貢寮設置點為區公所、澳底公園與龍門運動公園；烏來設在烏來老街周邊，力拚2月底前完工啟用。

google news透過 Google News追蹤中央社

吳政諺說，為確保騎乘YouBike安全，鼓勵使用者投保公共自行車傷害險，目前每月投保率達95%，以25至34歲占整體使用族群約20%為最多，65歲以上長者為5%，此外，新北市從去年7月1日起敬老卡、愛心卡點數擴大可租借YouBike。

吳政諺表示，新北市公有停車場將增設YouBike簡易代辦中心，提供退費、遺失物領取等服務，將選在土城、汐止、淡水、林口等4處公有立體停車場內設置試辦，預計第2季啟用。（編輯：陳清芳）1140113

#YouBike
#吳政諺
#烏來老街
#新北市
#烏來
#貢寮
#區公所
#新北市交通局
#新北市政府交通局
吳政諺
新北YouBike進駐平溪 設菁桐老街等5站助攻1日遊YouBike記點上路3月 新北僅2人稽查、查獲7件違規
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：