謝國樑：提最優厚條件 爭取輝達進駐基隆港西岸

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（中央社記者王朝鈺基隆14日電）輝達海外總部落腳處備受關注，基隆市長謝國樑今天首度對外表態，表示基隆港西4至西6碼頭有4公頃土地，相信市府和港務公司會提出最優厚條件，爭取輝達進駐。

輝達（NVIDIA）規劃在台建置仿矽谷的海外總部，各縣市也競相表態爭取，媒體陸續報導，台北市南港區台鐵南港調車場、一殯舊址，以及近期即將決標的「台電CR-1都更案」（台電電力修護基地南港土地公辦都更案）都有機會，不過，經濟部長郭智輝10日表示，截至目前，報導所寫地點皆為誤傳。

謝國樑上午在仁愛市場發放紅包前受訪說，基隆港西4至西6碼頭有4公頃土地，無論要建廠房、用電的供應或是整體環境，是可以考慮（進駐）的地方。當然輝達若考慮設在南港，也可以理解南港有交通便利性的優勢，假如不是南港，他覺得基隆港西4至西6碼頭的4公頃土地，相信市府和港務公司一定會提出最優厚的條件，爭取輝達進駐。

謝國樑表示，過去數個月，他有與台灣的科技大廠，討論AI產業布局議題，基隆市未來在AI產業不應該也不會缺席，基隆發展自身的科技產業「時候到了」。

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謝國樑說，他在麻省理工學院修讀碩士學位是念科技管理學，對於科技業變遷有自身看法，過去，不敢說科技業一定會選擇在基隆市發展，但AI產業不一樣，適合在基隆市發展，基隆不會在AI產業發展過程中缺席。

基隆港務分公司業務處長黃玉梅表示，這塊土地目前持續公開招商，倘若輝達有興趣，歡迎輝達前來現場看這塊土地，雙方後續也可洽談進駐條件。基隆港區無論東岸或西岸交通都非常便利，且基隆港是國家門戶，國際知名企業輝達若能進駐基隆，也有指標性意義，基隆港務分公司非常期待也非常歡迎。（編輯：方沛清）1140114