拚選草屯鎮長簡賜勝辭議員生效 蔡銘軒掃街懇託

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（中央社記者蕭博陽南投縣14日電）國民黨草屯鎮長補選候選人簡賜勝日前說要請辭南投縣議員，縣議會今天表示，請辭已生效並行文內政部備查；民進黨草屯鎮長補選候選人蔡銘軒今天持續掃街，籲一定要選對的人。

簡賜勝10日在公辦政見發表會邀蔡銘軒一起辭去南投縣議員職位、一起當平民，當天中午他在南投縣議會著手請辭程序，當時向媒體表示會等蔡銘軒至議會員工下班，後續簡賜勝直接將辭呈遞交南投縣議會；縣議會今天表示，議長何勝豐同意後，簡賜勝請辭昨天生效，今天行文內政部備查，依地方制度法不需遞補及補選。

簡賜勝今天由南投市長張嘉哲、集集鎮長吳大村、國姓鄉長邱美玲等人陪同掃街，簡賜勝競選總部表示，車隊沿虎山路進入山腳里、新厝里，再繞行草屯舊市區，行經公有市場時車隊減速，簡賜勝彎腰伸手與民眾握手致意，還有支持者送上一串粽子祝福簡賜勝當選。

蔡銘軒今天下午則由民進黨立法委員范雲、羅美玲陪同車隊掃街，蔡銘軒表示，他提出草屯消費券加碼到2000元、敬老金提高到新台幣5000元、0歲到3歲扶幼津貼每月2000元、全體草屯鎮民加保團體意外險等政見，18日就要投票，拜託鎮民一定要選對的人「蔡銘軒」。

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蔡銘軒接受媒體聯訪表示，對於簡賜勝辭職縣議員給予尊重，他一直強調議員不是權貴、是人民公僕，簡賜勝不知道是否為模糊利益迴避爭議而辭議員，相關問題簡賜勝應說清楚。

范雲表示，蔡銘軒提出政見照顧老幼、促進經濟，她先前就曾為蔡銘軒助選，知道蔡銘軒完全沒背景，是青年參政典範，草屯鎮需要選出沒背景、沒包袱的青年，來對抗寄生草屯、有很多說不清楚利益糾結的候選人，拜託關注草屯未來的人一定要支持蔡銘軒。（編輯：謝雅竹）1140114