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八仙山櫻花已綻2成 春日茶席五感全開品味山林美景

2025/1/15 10:15（1/15 11:01 更新）
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八仙山國家森林遊樂區2月8日將舉辦「春日情懷－櫻花之約」活動，以櫻花茶席品味山林季節風味，打開五感，迎接新的一年。（林業及自然保育署台中分署）中央社記者趙麗妍傳真 114年1月15日
八仙山國家森林遊樂區2月8日將舉辦「春日情懷－櫻花之約」活動，以櫻花茶席品味山林季節風味，打開五感，迎接新的一年。（林業及自然保育署台中分署）中央社記者趙麗妍傳真 114年1月15日
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（中央社記者趙麗妍台中15日電）即將迎來櫻花盛開季節，八仙山國家森林遊樂區內山櫻花已綻放2成，2月8日將舉辦「春日情懷 櫻花之約」活動，沉浸八仙山浪漫詩意，以櫻花茶席品味山林季節風味。

林業保育署台中分署今天發布新聞稿指出，八仙山國家森林遊樂區擁有豐富自然資源，往年1月底至2月中為園區內山櫻花盛開期，是安排賞花賞鳥最佳時機，為中部地區不能錯過的賞櫻秘境，目前園區內山櫻花開放約2成，預計在農曆春節時盛開。

台中分署為讓旅客有更深刻感受，邀請林業及自然保育署認證的森林療癒師，2月8日上午9時至下午3時舉辦「春日情懷 櫻花之約」活動，以視覺探索、聽覺體驗、嗅覺開啟、觸覺互動及味覺品嚐等方式打開五感，迎接新的一年。

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特別安排櫻花樹下的茶席，以八仙山著名十文溪山泉水，結合最新開發的土肉桂紅茶，並使用八仙山園區限定櫻花杯，讓旅客透過櫻花茶席，品嚐季節限定風味，實踐山林永續。

「春日情懷 櫻花之約」即日起開放網路報名，活動限額20人，活動內容及報名連結，請詳參山林悠遊網的森林療癒平台。（編輯：陳仁華）1140115

#八仙山
#林業及自然保育署
#林業保育署台中分署
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