捷運環狀線南北環3標皆簽約 3月陸續開工

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（中央社記者陳怡璇台北15日電）北市捷運局表示，環狀線南環與北環段「最後一哩路」CF670、CF690A及CF690B共3個區段標皆完成簽約，3月將陸續開工，南北環段將正式邁入全面施工的新里程碑。

北市捷運局今以新聞稿表示，南北環3個標，其中北環段CF690A及CF690B分別位於在士林、故宮及大直，南環段CF670位於文山地區，於113年12月3日、12月9日完成決標程序後，分別在去年12月30日、今年1月10日及今日完成簽約儀式，將於3月起陸續開工，通車後將橫跨雙北生活圈。

捷運局說明，北環段共計6個土建區段標，北市段的3標分別以社子、士林、故宮及劍南路站為核心，皇昌營造所標得的CF690A區段標正好位於北環段的中心位置，並與營運中的淡水信義線的士林站交會。

而大陸工程及日商鹿島共同標得的CF690B區段標，除故宮為眾所周知的景點外，該路段也銜接了士林與內湖；南環段共計2個區段標，CF670A區段標包含木柵動物園站與政大站，已於112年6月開工，本次簽約的CF670區段標由大陸工程公司單獨承攬，包含4個地下車站，並將與營運中的捷運大坪林站銜接。

捷運局指出，皇昌營造將施作的CF690A區段標，未來預計配合地下箱涵交通改道14次，且士林站為舊市區路幅狹小，與淡水信義線高架段交會處施工上有淨空的挑戰。

大陸工程/鹿島營造負責的CF690B標潛盾隧道，也將通過崁腳斷層帶，同時位於故宮至劍南路站間的Y28至Y29站間聯絡通道將採壓入沉箱工法施工，工區位於士林往內湖、大直主要道路上，交維作業也將是極大挑戰。

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由大陸工程公司單獨承攬的南環段CF670區段標則須克服複雜的地質狀況並在狹窄道路空間的嚴苛施工條件下施作。

捷運局表示，雖然施工上充滿挑戰，但相信在工程團隊通力合作下能順利克服，如期如質完成任務，在優質施工能力下，也能充分做好地方鄰里間的溝通工作。（編輯：張銘坤）1140115