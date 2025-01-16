高市年節食品抽驗164件 1竹笙重金屬超標改善後合格

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（中央社記者林巧璉高雄16日電）高雄市衛生局今天公布年節應景食品抽驗結果，共抽驗164件，其中1件竹笙重金屬超標，經限期改善後，全數檢驗合格；衛生局也會同消保官、農業局等至三鳳中街聯合稽查。

高雄市政府衛生局表示，農曆春節將至，為維護市民春節期間食品衛生安全，自去年底至超市、量販店、果菜市場、食品製造業及年菜餐廳等81家業者進行年節應景食品抽驗，總計抽驗164件。

衛生局說明，此次抽驗164件食品，包含新鮮肉品54件、新鮮蔬果23件、休閒即食食品（糖果、蜜餞）23件、水產及水產加工製品20件、鍋底產品12件、堅果類8件、糕粿7件、蔬果乾貨6件、肉加工品4件、烘焙食品4件、醬料3件。

檢驗項目包括動物用藥殘留、農藥殘留、防腐劑、著色劑、甜味劑、漂白劑、硼酸、真菌毒素、順丁烯二酸、衛生標準及重金屬等；其中1件竹笙重金屬超標，經限期改善後全數檢驗合格。

衛生局今天也會同行政院消保官、市府消保官、農業局、經發局、衛福部食藥署及經濟部標檢局，至三鳳中街年貨大街，執行年節食品聯合稽查；現場查核110家業者貯存環境、販售場所衛生及食品標示、肉品原產地標示，也以衛生局研製的皂黃及過氧化氫等試劑執行豆製品快篩檢查。

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衛生局提醒，採購年節食品時，應把握5不原則，包括標示不清楚者不買、過於鮮豔不買、有異味者不買、來源不明者不買、有破損者不買；衛生局提供免費皂黃及過氧化氫快篩試劑（https://reurl.cc/zpoj4a），民眾如有需求及任何食品衛生問題，可洽衛生局食品衛生科（7134000轉食品衛生科）。

衛生局也呼籲，不論訂購年菜、自煮年菜、餐廳圍爐或使用網路平台外送年菜，都要注意飲食安全，調理食品應遵守預防食品中毒5要原則，包括要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要徹底加熱（食品中心溫度超過70℃，細菌才容易被消滅）、要注意保存溫度（保存低於7℃，室溫不宜放置過久）。（編輯：陳仁華）1140116