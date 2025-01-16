高市科大外語系教授遭控性騷 校方：暫時停聘3個月

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（中央社記者林巧璉、洪學廣高雄16日電）高雄某科大一名外語系教授遭爆性騷多名女學生，近日有網友發文稱自己3年間遭這名教授多次性騷；校方表示，已進入調查程序，疑有多名受害者，涉案教師暫時停聘3個月。

一名網友近日在社群媒體Dcard發長文指稱，自己從大一到大三長期被系上教授性騷擾，對方會摸頭、摸手、摟肩、摟腰等，甚至會碰觸到屁股、胸部等，她都一直說服自己，教授只是不小心。

女網友說，去年底教授甚至把她叫進研究室，先從架子上拿5片面膜送自己，接著開始摸頭、抬起她的下巴，還用雙手揉臉等，讓她非常不舒服；後來還將她轉成背面，接著從脖子後用雙手抱住自己，並用下巴磨蹭她的脖子。

女網友事發後又吐又發抖，後續因跟其他老師提及後才讓此事曝光，後續也接到許多人也遭這個教授性騷擾的訊息，最遠甚至可追溯到7屆以前學姐，也耳聞連校內女教授都曾有類似遭遇。

校方今天透過訊息表示，在去年底接獲學生反應後，隨即進入校安通報與調查，今年初第1次調查會議後發現疑似受害者不只1人，也立即進行第2次校安通報；學校教評會已決議，涉案教師暫時停聘3個月，在性平會調查結果出爐時將再予以處置。

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針對此名受害學生稱「教授今年就退休，可是不想讓他那麼好走，也不想就這樣平白無故被這樣傷害」，校方強調，依據規定，學校不得同意疑似涉案教師申請退休或資遣，因此並無網傳「教師將退休因此無法可管」疑慮。

警方也表示，經詢問，校方指出全案已由性平會調查中，後續若受害者有需要，也將陪同被害人前往報警。（編輯：陳仁華）1140116