嘉義青農巨大高麗菜決賽 20公斤重奪冠吸睛

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（中央社記者黃國芳嘉義縣17日電）嘉義縣農會今天舉辦巨大高麗菜決賽，各鄉鎮市青農選出自家種植巨大高麗菜參賽，吸引民眾目光及讚嘆；最後由布袋鎮青農邱書軒種植重達20公斤高麗菜奪冠。

嘉義縣農會辦理「嘉義青農農業技術競賽－巨大高麗菜決賽」，今天在民雄鄉農會舉行決賽，吸引青農參與競爭；青農從平地至海拔1500公尺種植，每顆高麗菜皆超過10台斤（6公斤）。

嘉義縣農會發布新聞稿指出，各鄉鎮市青農先行選出自家種植的巨大高麗菜參賽，一顆顆體型碩大、品質優良的巨大高麗菜陳列會場，吸引現場目光及讚嘆。

經多輪測量與評比，最終由布袋鎮的青農邱書軒奪冠，所種植高麗菜重達33.91台斤（約20公斤）。他說，採用精細育苗技術與自然友善種植方式，培育出高品質高麗菜。

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嘉義縣農會總幹事黃貞瑜表示，這次比賽不僅展現嘉義農業豐富成果，也為青農提供交流與成長機會。未來縣農會將舉辦更多類似活動，推廣嘉義特色農產品，讓農業成為年輕人投身的光榮產業。

嘉義縣農會指出，青農將種植的巨大高麗菜包成水餃，並加上青農聯誼會分會長加碼的加菜金，陸續分送給民雄鄉的教養院及六腳鄉安仁家園，讓社會增添溫馨。（編輯：謝雅竹）1140117