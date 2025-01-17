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114年度總預算案 歲出至少將刪減939億元
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新北抽檢5瓦斯罐全通關 攜帶式卡式爐3款不合格

2025/1/17 17:43（1/17 17:46 更新）
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新北市消保官17日舉行記者會表示，抽樣網售的9款卡式爐中，有3款不符商檢法及商標法規定，若確為逃檢商品，業者將面臨新台幣20萬元以上，200萬元以下罰鍰處分。中央社記者黃旭昇新北市攝 114年1月17日
新北市消保官17日舉行記者會表示，抽樣網售的9款卡式爐中，有3款不符商檢法及商標法規定，若確為逃檢商品，業者將面臨新台幣20萬元以上，200萬元以下罰鍰處分。中央社記者黃旭昇新北市攝 114年1月17日
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（中央社記者黃旭昇新北17日電）天冷民眾圍爐吃火鍋，新北市消保官今天表示，抽檢5款網售瓦斯罐都符合規定，查核9款卡式爐有3款不符商檢法及商標法規定有安全疑慮；若確為逃檢商品，將罰20萬元以上罰鍰。

新北市消費者保護官室今天召開記者會表示，春節前夕，透過網購平台隨機購買9款卡式爐及5款瓦斯罐，查核商品是否貼附商品檢驗標識及是否符合商品中文標示的規定。

會中，新北市消保官鄭忠育指出，查核結果發現5款瓦斯罐都符合規定；但9款卡式爐中，有3款從蝦皮及MOMO平台購入的卡式爐沒有貼商品檢驗標識，也沒有以繁體中文標示商品原產地、使用方法、注意事項或警語及進口、代理或經銷廠商等資訊。

經濟部標準檢驗局檢驗行政組科長陳業鴻與會表示，依商品檢驗法規定，產品上市前須送請標檢局檢驗，包括卡式爐氣密性、一氧化碳濃度等將近40項的安全性檢測，都要送實驗室檢驗，通過後須貼上商檢標籤，以確保消費者使用安全。

陳業鴻說，若上述3款不合格卡式爐經查證確為逃檢商品，依商品檢驗法規定，業者將面臨新台幣20萬元以上、200萬元以下罰鍰處分。

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新北市經濟發展局指出，已函請位於土城區青雲路、三芝區三民街、淡水區大忠街的企業社或商貿行限期改正完畢，查核的不合格商品，已先行下架，並依照消保官要求，向消費者回收並辦理退款。

購買卡式爐及瓦斯罐時，新北市消保官室主任王治宇提醒務必選擇貼有商品檢驗標識的產品，依照說明書內容操作。使用後的瓦斯罐應妥善回收，切勿隨意丟棄，以免高壓瓶罐爆炸導致危險。（編輯：戴光育）1140117

#王治宇
#新北市
新北市政府法制局消費者保護官室主任王治宇（圖）17日呼籲民眾，購買卡式爐及瓦斯罐時，務必選擇貼有商品檢驗標識的產品，依照說明書內容操作。中央社記者黃旭昇新北市攝 114年1月17日
新北市政府法制局消費者保護官室主任王治宇（圖）17日呼籲民眾，購買卡式爐及瓦斯罐時，務必選擇貼有商品檢驗標識的產品，依照說明書內容操作。中央社記者黃旭昇新北市攝 114年1月17日
新北市消保官17日在記者會中提醒，民眾選購卡式爐時務必選擇貼有商品檢驗標識的產品，並依照說明書內容審慎操作。中央社記者黃旭昇新北市攝 114年1月17日
新北市消保官17日在記者會中提醒，民眾選購卡式爐時務必選擇貼有商品檢驗標識的產品，並依照說明書內容審慎操作。中央社記者黃旭昇新北市攝 114年1月17日
春節前夕，新北市消費者保護官室透過網購平台隨機購買9款卡式爐及5款瓦斯罐，查核商品是否貼附商品檢驗標識以及是否符合商品中文標示規定等，17日公布結果。圖為記者會現場展示此次抽檢商品。中央社記者黃旭昇新北市攝 114年1月17日
春節前夕，新北市消費者保護官室透過網購平台隨機購買9款卡式爐及5款瓦斯罐，查核商品是否貼附商品檢驗標識以及是否符合商品中文標示規定等，17日公布結果。圖為記者會現場展示此次抽檢商品。中央社記者黃旭昇新北市攝 114年1月17日
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