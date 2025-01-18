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海上圖書館望僕號停靠花蓮港 開放至2/2

2025/1/18 13:10
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（中央社記者張祈花蓮縣18日電）德國好書共享協會經營的海上圖書館「望僕號」抵達花蓮港，即日起至2月2日開放預約登船，台灣好行310太魯閣線增設望僕號臨時停靠站，方便遊客前往。

「望僕號」的姊妹船「忠僕號」上次停靠花蓮港是10多年前，睽違多年再次等到海上圖書館靠港，花蓮縣長徐榛蔚說，超過2000種不同主題書籍，希望讓遊客可以在船上獲得心靈慰藉。

徐榛蔚說，花蓮走向世界，世界走進花蓮，感謝望僕號選擇在2025年停靠花蓮港，希望在停靠這17天期間內，有更多花蓮鄉親來訪，也邀請船員們抽空下船，感受花蓮的美。

為鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具前往，望僕號停靠期間，台灣好行310太魯閣線增設「望僕號Doulos Hope Hualien」臨時站讓民眾搭乘；自駕遊客可於台肥海洋深層水園區前方右轉，依「花蓮港觀光遊憩碼頭」指標前往。

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望僕號將在花蓮度過春節假期，以超過2000種不同主題書籍聞名，適合各年齡層讀者，開放時間為下午1時至晚間8時，週二公休，入場費新台幣50元，需在網路預約，6歲以下及65歲以上免費入場。

花蓮縣府觀光處指出，春節期間除了海上圖書館，還可到花蓮日出大道，參觀「百花齊放」太平洋燈會，現場將展示100朵超大花卉燈飾，分別匯集成10個花叢，隨著音樂律動，呈現出璀璨奪目的迎光盛宴。（編輯：龍柏安）1140118

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中國恢復福建上海來台旅遊 花東推深度遊程五月天花蓮將開唱 周邊交管縣府籲搭乘大眾運輸
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