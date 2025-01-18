盧秀燕邀黃仁勳再訪台中 盼民眾勿打擾

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（中央社記者郝雪卿台中18日電）台中市長盧秀燕今天說，歡迎輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳下次再訪台中，非常謝謝黃仁勳讓台中被看見、讓夜市生意更好，也呼籲民眾不要打擾黃仁勳，讓黃仁勳好好享受寶島風情。

黃仁勳16日逛逢甲夜市，但人潮太多而未嚐到口袋名單美食；盧秀燕上午參加北區保安宮75週年祈安遶境大典時表示，雖然當天人太多、黃仁勳沒吃成，但黃仁勳已說會再到台中，歡迎下次再訪，也呼籲民眾「愛他就不要打擾他」，讓黃仁勳好好享受寶島風情。

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她說，16日起網路就不斷轉傳黃仁勳想在逢甲夜市品嚐的9大名單，逢甲夜市這兩天生意好的不得了。

盧秀燕與保安宮主任委員黃欽洲率眾人行獻禮祝禱並授旗，隨後宣告遶境活動展開。（編輯：李明宗）1140118