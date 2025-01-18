加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方
春節旅遊資訊
新聞專題
春節旅遊資訊1/32
首頁 / 地方

陳其邁走訪宮廟發紅包 憂總預算案影響地方建設

2025/1/18 15:18（1/18 15:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
農曆春節將至，高雄市長陳其邁（前中）18日展開走春發放小紅包行程，預計走訪高雄市內7間宮廟，現場發放高雄蛇年「蛇來運轉」小紅包，向市民拜早年。中央社記者張已亷攝 114年1月18日
農曆春節將至，高雄市長陳其邁（前中）18日展開走春發放小紅包行程，預計走訪高雄市內7間宮廟，現場發放高雄蛇年「蛇來運轉」小紅包，向市民拜早年。中央社記者張已亷攝 114年1月18日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張已亷高雄18日電）農曆春節將至，高雄市長陳其邁今天展開走春發放小紅包行程，首站到茄萣區下茄萣金鑾宮向市民拜賀早年，承諾持續努力打拚市政，另提及立法院刪減中央政府總預算，擔憂將影響地方建設。

陳其邁與多名局處首長及民進黨立委邱議瑩、賴瑞隆、邱志偉等民意代表今天上午到茄萣區下茄萣金鑾宮，向市民拜早年並發送紅包與春聯。陳其邁致詞時表示，「會更努力做，繼續衝」，感謝高雄市議員幫忙在議會顧預算，不像立法院在刪減預算，刪得「慘兮兮」，並擔心將影響高雄建設，如茄萣區等地陸續在施作的排水工程。

另外，陳其邁提醒，近日天氣寒冷，長輩們要穿暖一點、慢慢起床，到戶外前應先在室內走動，對心臟及身體循環會比較好，祝福大家新年快樂。

google news透過 Google News追蹤中央社

待眾人致詞完畢後開始發放高雄蛇年「蛇來運轉」小紅包，原訂安排在廟埕發放，但因現場陰雨改至宮廟下禮堂發放。茄萣區公所表示，今天預估有400多人到場排隊領取，人流較往年稍多一些。

陳其邁今天預計走訪高雄市內7間宮廟，上午沿海線到茄萣、永安、彌陀及梓官區，下午將到苓雅、前金及鹽埕區，並在現場發放高雄蛇年「蛇來運轉」小紅包，帶來滿滿新春祝福。（編輯：謝雅竹）1140118

高雄市長陳其邁（前左4）與民進黨立委邱議瑩（前右2）、賴瑞隆（前左2）、邱志偉（前左5）等18日上午到茄萣區下茄萣金鑾宮，向市民拜早年。中央社記者張已亷攝 114年1月18日
高雄市長陳其邁（前左4）與民進黨立委邱議瑩（前右2）、賴瑞隆（前左2）、邱志偉（前左5）等18日上午到茄萣區下茄萣金鑾宮，向市民拜早年。中央社記者張已亷攝 114年1月18日
陳其邁
壽山動物園賀新春 春節連假12歲以下免費入園高雄特搜大隊成立 陳其邁授旗盼提高救災能量
邱議瑩
邱議瑩高雄大寮市場發春聯 里長率50名志工助陣黃國昌指財劃法表決缺席 邱議瑩：討論、投票都在場
春節旅遊資訊
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
高雄大樹初二走春 回娘家辦桌海鮮加鳳荔饗宴
65
更多編輯台推薦新聞：