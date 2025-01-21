麥寮社教園區揮別蚊子館 活化啟用春節活動滿檔

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（中央社記者姜宜菁雲林縣21日電）雲林縣麥寮社教園區111年底完工後因營運計畫卡關未能啟用，成為蚊子館，麥寮鄉長許忠富去年上任後，積極活化，今天開幕，且大年初一（29日）至初三（31日）活動滿檔。

斥資新台幣6.2億元的麥寮鄉社教園區今天開幕，台塑公司董事長郭文筆、南亞公司董事長吳嘉昭、台化公司董事長洪福源、台塑化公司董事長曹明、總管理處總經理林善志和麥寮管理部副總經蔡建樑理出席分享喜悅。

許忠富致詞時表示，麥寮鄉人口已突破5萬人，人口結構較為年輕，要實現地方創生則需要創造好的環境，麥寮鄉公所與台塑集團投入「麥寮社教ESG永續發展示範園區」將成為麥寮之心，以「文化永續、藝術日常」為主題，讓全齡留下來。

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許忠富指出，園區內有2大館分別為生活美學館及智慧圖書館，後者採互動式的資訊化系統，針對不同年齡層設計不同空間氛圍，讓閱讀成為生活的一部分。而生活美學館目前有3場展覽，其中麥寮藝匠薪傳五湖四海宴，展現麥寮在地工藝技術與文化傳承，呈現豐富的手作作品，盼撕掉「文化沙漠」標籤。

社教園區建築採紅磚建築，融合傳統與現代美感、半戶外空間設計，增加通風與自然採光、強調節能效果，降低能耗、推動可持續性發展。園區111年底完工後因營運計畫卡關未能啟用，鄉公所去年積極活化，農曆年節期間大年初一（29日）至初三（31日）活動滿檔，圖書館大年初一（29日）起開放。（編輯：李淑華）1140121