加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方
台塑
新聞專題
台塑1/300
首頁 / 地方

麥寮社教園區揮別蚊子館 活化啟用春節活動滿檔

2025/1/21 14:55（1/21 15:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
雲林縣麥寮鄉社教園區21日開幕，園區內有2大館，分別為生活美學館及智慧圖書館（圖），後者採互動式的資訊化系統，針對不同年齡層設計不同空間氛圍，讓閱讀成為生活的一部分。 中央社記者姜宜菁攝 114年1月21日
雲林縣麥寮鄉社教園區21日開幕，園區內有2大館，分別為生活美學館及智慧圖書館（圖），後者採互動式的資訊化系統，針對不同年齡層設計不同空間氛圍，讓閱讀成為生活的一部分。 中央社記者姜宜菁攝 114年1月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣21日電）雲林縣麥寮社教園區111年底完工後因營運計畫卡關未能啟用，成為蚊子館，麥寮鄉長許忠富去年上任後，積極活化，今天開幕，且大年初一（29日）至初三（31日）活動滿檔。

斥資新台幣6.2億元的麥寮鄉社教園區今天開幕，台塑公司董事長郭文筆、南亞公司董事長吳嘉昭、台化公司董事長洪福源、台塑化公司董事長曹明、總管理處總經理林善志和麥寮管理部副總經蔡建樑理出席分享喜悅。

許忠富致詞時表示，麥寮鄉人口已突破5萬人，人口結構較為年輕，要實現地方創生則需要創造好的環境，麥寮鄉公所與台塑集團投入「麥寮社教ESG永續發展示範園區」將成為麥寮之心，以「文化永續、藝術日常」為主題，讓全齡留下來。

google news透過 Google News追蹤中央社

許忠富指出，園區內有2大館分別為生活美學館及智慧圖書館，後者採互動式的資訊化系統，針對不同年齡層設計不同空間氛圍，讓閱讀成為生活的一部分。而生活美學館目前有3場展覽，其中麥寮藝匠薪傳五湖四海宴，展現麥寮在地工藝技術與文化傳承，呈現豐富的手作作品，盼撕掉「文化沙漠」標籤。

社教園區建築採紅磚建築，融合傳統與現代美感、半戶外空間設計，增加通風與自然採光、強調節能效果，降低能耗、推動可持續性發展。園區111年底完工後因營運計畫卡關未能啟用，鄉公所去年積極活化，農曆年節期間大年初一（29日）至初三（31日）活動滿檔，圖書館大年初一（29日）起開放。（編輯：李淑華）1140121

#台塑
#吳嘉昭
#洪福源
#林善志
#麥寮
#曹明
#許忠富
雲林縣麥寮鄉社教園區111年底完工後因營運計畫卡關未能啟用，鄉公所積極活化，21日正式啟用，農曆年節期間大年初一（29日）至初三（31日）活動滿檔。中央社記者姜宜菁攝 114年1月21日
雲林縣麥寮鄉社教園區111年底完工後因營運計畫卡關未能啟用，鄉公所積極活化，21日正式啟用，農曆年節期間大年初一（29日）至初三（31日）活動滿檔。中央社記者姜宜菁攝 114年1月21日
台塑
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台股漲309點收最高22797點 站回半年線
17
更多編輯台推薦新聞：